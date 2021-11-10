https://sputnik-georgia.ru/20211110/nataliya-oreyro-poluchila-rossiyskiy-pasport---video-261962577.html

Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО

Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО

Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и призналась, что очень рада новому паспорту 10.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-10T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Знаменитая уругвайская актриса и исполнительница Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, пишет РИА Новости.Отмечается, что документ ей торжественно вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Церемония передачи паспорта происходила в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках. "Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.Известно, что указ о присвоении актрисе гражданства в октябре подписал президент Владимир Путин. Тогда артистка поблагодарила государство РФ за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.Всеобщую известность Наталии Орейро принес популярный аргентинский сериал "Дикий ангел".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, наталия орейро, зарубежные звезды