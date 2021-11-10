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Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО
Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО
Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и призналась, что очень рада новому паспорту 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T18:55+0400
2021-11-10T18:55+0400
2021-11-10T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Знаменитая уругвайская актриса и исполнительница Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, пишет РИА Новости.Отмечается, что документ ей торжественно вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Церемония передачи паспорта происходила в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках. "Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.Известно, что указ о присвоении актрисе гражданства в октябре подписал президент Владимир Путин. Тогда артистка поблагодарила государство РФ за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.Всеобщую известность Наталии Орейро принес популярный аргентинский сериал "Дикий ангел".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, наталия орейро, зарубежные звезды
Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО
Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и призналась, что очень рада новому паспорту
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
Знаменитая уругвайская актриса и исполнительница Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, пишет РИА Новости
.
Отмечается, что документ ей торжественно вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Церемония передачи паспорта происходила в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках. "Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.
Известно, что указ о присвоении актрисе гражданства в октябре подписал президент Владимир Путин. Тогда артистка поблагодарила государство РФ за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.
Всеобщую известность Наталии Орейро принес популярный аргентинский сериал "Дикий ангел".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.