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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211110/nataliya-oreyro-poluchila-rossiyskiy-pasport---video-261962577.html
Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО
Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО
Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и призналась, что очень рада новому паспорту 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T18:55+0400
2021-11-10T18:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
в мире
наталия орейро
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Знаменитая уругвайская актриса и исполнительница Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, пишет РИА Новости.Отмечается, что документ ей торжественно вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Церемония передачи паспорта происходила в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках. "Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.Известно, что указ о присвоении актрисе гражданства в октябре подписал президент Владимир Путин. Тогда артистка поблагодарила государство РФ за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.Всеобщую известность Наталии Орейро принес популярный аргентинский сериал "Дикий ангел".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, в мире, наталия орейро, зарубежные звезды

Наталия Орейро получила российский паспорт - ВИДЕО

18:55 10.11.2021
© photo: Sputnik / Viktor Vitolskiy / Перейти в фотобанкАктриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: Sputnik / Viktor Vitolskiy
/
Перейти в фотобанк
Актриса прочла присягу на русском и испанском языках и призналась, что очень рада новому паспорту
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Знаменитая уругвайская актриса и исполнительница Наталия Орейро, проживающая в Буэнос-Айресе, получила российский паспорт, пишет РИА Новости.
Отмечается, что документ ей торжественно вручил посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Церемония передачи паспорта происходила в здании дипмиссии. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках. "Спасибо, я очень рада", — сказала Орейро по-русски.
Известно, что указ о присвоении актрисе гражданства в октябре подписал президент Владимир Путин. Тогда артистка поблагодарила государство РФ за оказанную ей честь и отметила, что ее отношения с Россией стали крепче.
Всеобщую известность Наталии Орейро принес популярный аргентинский сериал "Дикий ангел".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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