https://sputnik-georgia.ru/20211110/natsdvizhenie-perekrylo-dorogu-u-zdaniya-parlamenta-gruzii---video-261935923.html

"Нацдвижение" перекрыло дорогу у здания парламента Грузии – видео

"Нацдвижение" перекрыло дорогу у здания парламента Грузии – видео

Оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением" вечером 9 ноября снова собрали сторонников на акцию протеста в центре Тбилиси у здания... 10.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-10T09:18+0400

видео

мультимедиа

единое нацдвижение

акции протеста

возвращение и арест саакашвили

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На акции у парламента собралось несколько тысяч человек. Лидеры ЕНД и их сторонники теперь выдвигают три основных требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение из-под ареста и проведение в стране досрочных парламентских выборов.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия уже сообщил сторонникам о ближайших планах. В среду сторонники ЕНД собираются пикетировать несколько государственных ведомств в Тбилиси. "Ночные акции не являются обязательными – это нерационально и не прагматично. Но с утра мы устроим протест по всему Тбилиси", – сказал Мелия.После утренних акций протеста у госведомств, в среду сторонники ЕНД собираются переместится к зданию Тбилисского городского суда, где будет проходить процесс над Саакашвили. Третий президент Грузии был переведен в Тбилиси в клинику в глданской тюрьме из руставской тюрьмы №12 вечером в понедельник. Его личный врач, адвокаты и соратники настаивали на помещении объявившего 40 дней назад голодовку Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику, хотя власти категорически противились этому.

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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, акции протеста, возвращение и арест саакашвили, видео