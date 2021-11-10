https://sputnik-georgia.ru/20211110/natsdvizhenie-prosit-perevesti-saakashvili-v-kliniku-i-obeschaet-ne-provodit-aktsii-protesta-261965625.html
"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста
"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста
В оппозиционной партии отмечают, что мирные акции протеста продолжатся в других местах 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T21:45+0400
2021-11-10T21:45+0400
2021-11-10T21:45+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
единое нацдвижение
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261930688_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_7226846a19eee53be1ad3f3ffc535e47.jpg
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" обещает не проводить акций рядом с клиникой, если туда переведут экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении партии."Нацдвижение" 8 ноября объявило о начале протестного движения с требованиями перевода Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и объявления внеочередных выборов.В партии отмечают, что мирные акции протеста продолжатся, но в случае удовлетворения их требования о переводе третьего президента в любое альтернативное медицинское учреждение акций рядом с клиникой не будет."Наша главная цель – спасение жизни Саакашвили и защита его человеческого достоинства, которые находятся под угрозой в нынешней ситуации", - говорится в заявлении партии.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявило, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили по словам адвокатов отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261930688_75:0:1214:854_1920x0_80_0_0_d37dbcaa24a9fc2b4b2e4967fcb1c6ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили
"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста
В оппозиционной партии отмечают, что мирные акции протеста продолжатся в других местах
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" обещает не проводить акций рядом с клиникой, если туда переведут экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении партии.
"Нацдвижение" 8 ноября объявило о начале протестного движения с требованиями перевода Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и объявления внеочередных выборов.
"Единое национальное движение" и его руководство берут полную ответственность за то, что акции протеста не будут проводиться рядом с клиникой или на близлежащей территории, куда будет переведен экс-президент Саакашвили", - говорится в заявлении.
В партии отмечают, что мирные акции протеста продолжатся, но в случае удовлетворения их требования о переводе третьего президента в любое альтернативное медицинское учреждение акций рядом с клиникой не будет.
"Наша главная цель – спасение жизни Саакашвили и защита его человеческого достоинства, которые находятся под угрозой в нынешней ситуации", - говорится в заявлении партии.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".
СГБ прямо заявило, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили по словам адвокатов отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.