https://sputnik-georgia.ru/20211110/natsdvizhenie-prosit-perevesti-saakashvili-v-kliniku-i-obeschaet-ne-provodit-aktsii-protesta-261965625.html

"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста

"Нацдвижение" просит перевести Саакашвили в клинику и обещает не проводить акции протеста

В оппозиционной партии отмечают, что мирные акции протеста продолжатся в других местах 10.11.2021, Sputnik Грузия

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грузия

михаил саакашвили

единое нацдвижение

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Главная оппозиционная партия "Единое национальное движение" обещает не проводить акций рядом с клиникой, если туда переведут экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом говорится в заявлении партии."Нацдвижение" 8 ноября объявило о начале протестного движения с требованиями перевода Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождения и объявления внеочередных выборов.В партии отмечают, что мирные акции протеста продолжатся, но в случае удовлетворения их требования о переводе третьего президента в любое альтернативное медицинское учреждение акций рядом с клиникой не будет."Наша главная цель – спасение жизни Саакашвили и защита его человеческого достоинства, которые находятся под угрозой в нынешней ситуации", - говорится в заявлении партии.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявило, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили по словам адвокатов отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, единое нацдвижение, возвращение и арест саакашвили