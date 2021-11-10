https://sputnik-georgia.ru/20211110/nelzya-ispolzovat-detey-orudiem-politicheskoy-borby---ombudsmen-o-vystuplenii-ugulava-261942149.html

Нельзя использовать детей орудием политической борьбы – омбудсмен о выступлении Угулава

Нельзя использовать детей орудием политической борьбы – омбудсмен о выступлении Угулава

Оппозиционный политик Гиги Угулава уже принес публичные извинения за свои слова 10.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Заявление экс-мэра Тбилиси, ныне оппозиционного политика Гиги Угулава, содержит угрозу психоэмоциональному состоянию ребенка и нарушает его право быть защищенным от любой формы насилия, говорится в сообщении на сайте аппарата Народного защитника Грузии.Омбудсмен отреагировал на выступление Угулава, в котором он на акции у парламента назвал палачом сотрудника тюремной больницы №18, где сейчас содержится экс-президент Грузии Михаил и предложил рассказать, кто он такой его детям.Нино Ломджария призвала публичных лиц и политиков во время политических дебатов или в любом другом процессе руководствоваться стандартами защиты лучших интересов ребенка и не поощрять насилие, булинг или иные действия в отношении детей.Народный защитник подчеркивает недопустимость использования детей, их личной жизни и семейного статуса в качестве инструмента политического оппонирования.Между тем, Угулава уже извинился за свои высказывания на акции на своей странице в социальной сети."Принимаю критику и извиняюсь. Не буду вдаваться в детали. Лучше этот вопрос не обсуждать и сказать коротко – оставим детей в покое", – пишет Угулава.Адвокаты экс-президента ранее сообщили, что при переводе из руставской тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси у Саакашвили возник конфликт с сотрудниками пенитенциарной системы, которые якобы проявили к нему неподобающее отношение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, гиги угулава, народный защитник грузии