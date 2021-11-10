https://sputnik-georgia.ru/20211110/oppozitsionnyy-mer-tsalendzhikha-poyasnil-pochemu-otkazalsya-ot-vstrechi-s-premerom-261963928.html

Оппозиционный мэр Цаленджиха пояснил, почему отказался от встречи с премьером

Оппозиционный мэр Цаленджиха пояснил, почему отказался от встречи с премьером

Несмотря на отказ от встречи, он выразил готовность сотрудничать с правительством Грузии 10.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Новоизбранный мэр Цаленджиха (Западная Грузия) Георгий Харчилава, баллотировавшийся от оппозиции, заявил, что хоть и не присутствовал на сегодняшней встрече с премьером, но готов сотрудничать с правительством в пользу муниципалитета.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня провел встречу с мэрами, победившими на выборах в органы местного самоуправления. Гарибашвили пообещал районам поддержку со стороны центрального правительства, а также максимальную личную поддержку, чтобы те проекты и инициативы, которые обсуждались в ходе предвыборной кампании и были важны для населения, были реализованы как можно скорее.По словам мэра, он отказался от встречи с премьером, так как считает, что результаты выборов были сфальсифицированы во многих городах, и солидарен с проигравшими коллегами."Масштабы нарушений отражены в строгих оценках международных и местных миссий наблюдателей", - написал Харчилава.По итогам второго тура местных выборов, Харчилава обошел своего соперника – представителя правящей партии "Грузинская мечта" Георгия Гулордава, с небольшим отрывом – 51,11% против 48,89%. Цаленджиха – единственный район в Грузии, где мэром стал оппозиционер.Мэры 44 районов Грузии приступили к исполнению своих обязанностей после первого тура выборов 2 октября. Мэры остальных 20 городов и районов, в том числе Тбилиси, определись после второго тура, который состоялся 30 октября. В 63 городах и районах из 64 победители кандидаты от правящей партии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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