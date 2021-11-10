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https://sputnik-georgia.ru/20211110/prokuror-saakashvili-zaprescheno-govorit-po-telefonu-261963330.html
Прокурор: Саакашвили запрещено говорить по телефону
Прокурор: Саакашвили запрещено говорить по телефону
По его словам, суд упразднил для экс-президента только меру пресечения, но не ограничение в правах 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T19:28+0400
2021-11-10T19:28+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
джарджи циклаури
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Исходя из интересов правосудия, ограничение на телефонные разговоры для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается в силе, заявил прокурор Джарджи Циклаури.Тбилисский городской суд в среду упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о событиях в ноябре 2007 года. Адвокаты Саакашвили заявили, что таким образом Саакашвили сможет получить право на телефонные разговоры."Мы, как сторона обвинения, исходя из интересов правосудия, ограничили определенные права обвиняемого, в том числе право на телефонные разговоры. Это ограничение остается в силе, так как у нас есть легитимное право и мы используем его в интересах правосудия", – сказал Циклаури.По его словам, суд упразднил только меру пресечения, но не ограничение в правах.Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидание и правом на переписку через "Почту Грузии".В понедельник его доставили в тюремную клинику. После этого кроме адвокатов и врачей его никто не посещал. Тюремная администрация не делала объяснений, какими правами может пользоваться Саакашвили в тюремной клинике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, джарджи циклаури, возвращение и арест саакашвили

Прокурор: Саакашвили запрещено говорить по телефону

19:28 10.11.2021
© Sputnik / Alex ShlamovТбилисский городской суд
Тбилисский городской суд - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
По его словам, суд упразднил для экс-президента только меру пресечения, но не ограничение в правах
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Исходя из интересов правосудия, ограничение на телефонные разговоры для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается в силе, заявил прокурор Джарджи Циклаури.
Тбилисский городской суд в среду упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о событиях в ноябре 2007 года. Адвокаты Саакашвили заявили, что таким образом Саакашвили сможет получить право на телефонные разговоры.
"Мы, как сторона обвинения, исходя из интересов правосудия, ограничили определенные права обвиняемого, в том числе право на телефонные разговоры. Это ограничение остается в силе, так как у нас есть легитимное право и мы используем его в интересах правосудия", – сказал Циклаури.
По его словам, суд упразднил только меру пресечения, но не ограничение в правах.
Саакашвили находится в тюрьме с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидание и правом на переписку через "Почту Грузии".
В понедельник его доставили в тюремную клинику. После этого кроме адвокатов и врачей его никто не посещал. Тюремная администрация не делала объяснений, какими правами может пользоваться Саакашвили в тюремной клинике.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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