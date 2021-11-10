https://sputnik-georgia.ru/20211110/silnyy-veter-v-tbilisi-povredil-kryshi-domov-i-povalil-derevya-261965063.html

Сильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья

Сильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья

Представители муниципальных служб уже находятся на местах и ликвидируют последствия стихии 10.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Из-за сильного ветра муниципальные службы Тбилиси перешли на чрезвычайным режим работы.По данным столичной мэрии, ветер уже повредил крыши домов, рекламные баннеры и повалил деревья.Представители муниципальных служб уже находятся на местах и ликвидируют последствия стихии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, тбилиси