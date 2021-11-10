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Сильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья
Сильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья
Представители муниципальных служб уже находятся на местах и ликвидируют последствия стихии 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T21:15+0400
2021-11-10T21:15+0400
2021-11-10T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Из-за сильного ветра муниципальные службы Тбилиси перешли на чрезвычайным режим работы.По данным столичной мэрии, ветер уже повредил крыши домов, рекламные баннеры и повалил деревья.Представители муниципальных служб уже находятся на местах и ликвидируют последствия стихии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Сильный ветер в Тбилиси повредил крыши домов и повалил деревья
Представители муниципальных служб уже находятся на местах и ликвидируют последствия стихии
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Из-за сильного ветра муниципальные службы Тбилиси перешли на чрезвычайным режим работы.
По данным столичной мэрии, ветер уже повредил крыши домов, рекламные баннеры и повалил деревья.
Представители муниципальных служб уже находятся на местах и ликвидируют последствия стихии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.