https://sputnik-georgia.ru/20211110/tak-kak-gruziny-romany-ne-pishet-nikto-aka-morchiladze-otmechaet-55-letniy-yubiley-261918472.html
"Так, как грузины, романы не пишет никто": Ака Морчиладзе отмечает 55-летний юбилей
"Так, как грузины, романы не пишет никто": Ака Морчиладзе отмечает 55-летний юбилей
Один из самых известных грузинских писателей Ака Морчиладзе сегодня празднует 55-летие. Рассказываем, почему книги этого автора молниеносно становятся... 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T14:32+0400
2021-11-10T14:32+0400
2021-11-10T14:32+0400
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Последние годы знаменитый писатель и сценарист Ака Морчиладзе (он же Георгий Ахвледиани) живет и работает в Лондоне, но пишет исключительно о Грузии. Потому что по-другому не может.Историк по образованию Ака Морчиладзе родился 10 ноября 1966 года. Его перу принадлежат множество романов и рассказов, он шестикратный лауреат грузинской литературной премии "Саба". По произведениям и сценариям Морчиладзе сняты нашумевшие фильмы "Прогулка в Карабах" и "Прогулка в Карабах 3", "Мне без тебя не жить", "Посредник" и многие другие.Интересна и история появления псевдонима Ака Морчиладзе. Оказывается, когда Морчиладзе занимался журналистской деятельностью в 90-х, из-за дефицита в редакции корреспондентов, мужчине приходилось брать сразу несколько псевдонимов. "Как это часто бывает, когда есть небольшая газета, там работают три-четыре человека, и писать приходится под псевдонимами, – вспоминает писатель. – Во всяком случае, в наше время так было. У меня было пять псевдонимов, одним из которых был Ака Морчиладзе. Помню, как одна женщина звонила в редакцию и одного журналиста ругала, другого – хвалила, а я был тем и другим. Впоследствии я написал несколько книг и выбрал этот псевдоним".Примечательный факт: Ака Морчиладзе часто создает произведения в детективном жанре и по этой причине критики и читатели нередко сравнивают его с Борисом Акуниным. Однако, параллельно с экспериментами в жанре исторического детектива, он пишет и захватывающие романы о современности. И речь в них идет уже совсем о другом – о новом типе отношений в обществе, об элитаризме, снобизме и жизни сегодня, здесь и сейчас. С любовью Ака Морчиладзе рассказывает о процессе создания своих книг. Вспоминает и некоторые курьезные моменты. "Знаете, каков финал моих произведений? Часто я слышу, что он нескончаемый или в середине чего-то не хватает... Я не делаю этого специально. Я обычно пишу, сколько душе угодно. Расскажу об одном завершении книги. Когда издали мой роман "Таинственный пояс", из-за технической ошибки в нем недоставало 60 страниц, а это были решающие главы. До сих пор они так и изданы, но никто не сказал, что их не хватает".Когда не знаешь, как закончить книгу, подумай о Шекспире и его чарующих произведениях, рекомендует начинающим писателям Морчиладзе. "Когда станет тяжело или захочется уместить все на одной сцене, вспомните Шекспира и все сразу встанет в на свои места, ваше сердце остановится и вы будете пребывать в нервозности", – говорит автор. Ведь нерв – это главное в любой книге. Главные книги Аки Морчиладзе, которые особенно прославили автора, это "Уличные псы Палиашвили", "Путешествие в Карабах", "Августовский пасьянс", "Другие", "Алхимики сочельника", "Санта-Эсперанса", а также трилогия Мадатова ("Полет над Мадатовым и обратно", "Исчезнешь ли ты на Мадатове?", "Кит на Мадатове")."Мне нравится писать и я пишу, потому что каждый имеет на это право", – говорит мастер и с ним не поспоришь. А его поклонники уже с нетерпением ждут выхода в свет нового романа Аки Морчиладзе "Старые сердца и мечи".Ака Морчиладзе любит футбол, бокс и кантри, а также предпочитает пассивный отдых. "Это когда лежишь, молчишь и не думаешь. Другой отдых я и не воспринимаю. Так отдыхал Илья Чавчавадзе. Я читал, что после того, как написал что-то, он лежал неделю, ничего не говорил и только курил... А если ты съешь 40 хинкали, потом оттуда пойдешь, встретишь ребят, потом тебя пригласят соседи и т. д. Это разве отдых?! Это работа, правда, для твоего удовольствия, но все равно работа".А еще Ака Морчиладзе сам является страстным читателем. Обожает книги чилийского прозаика Роборто Боланьо, аргентинца Хуулио Кортасара и, конечно же, Стендаля. "Вообще, если меня спросить, нужно читать французов всех времен", – советует Ака Морчиладзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
культура, новости, аналитика, колумнисты, искусство, ака морчиладзе, грузинская литература
"Так, как грузины, романы не пишет никто": Ака Морчиладзе отмечает 55-летний юбилей
Один из самых известных грузинских писателей Ака Морчиладзе сегодня празднует 55-летие. Рассказываем, почему книги этого автора молниеносно становятся бестселлерами, а режиссеры с удовольствием экранизируют его произведения
Последние годы знаменитый писатель и сценарист Ака Морчиладзе (он же Георгий Ахвледиани) живет и работает в Лондоне, но пишет исключительно о Грузии. Потому что по-другому не может.
"Когда читаешь книги Аки Морчиладзе, попадаешь в какой-то странный безумный мир. Он настолько кинематографический и тактильный, что ты автоматически переключаешься на волну этой "Вселенной Морчиладзе", так мастерски придуманной писателем, и с удовольствием путешествуешь с его героями. Но главный и неизменный мотив его творчества – это Грузия и свобода. Именно они в разных формах, образах, людях и словах живут на страницах его удивительных произведений".
Анастасия Хатиашвили
писатель, журналист
Историк по образованию Ака Морчиладзе родился 10 ноября 1966 года. Его перу принадлежат множество романов и рассказов, он шестикратный лауреат грузинской литературной премии "Саба". По произведениям и сценариям Морчиладзе сняты нашумевшие фильмы "Прогулка в Карабах" и "Прогулка в Карабах 3", "Мне без тебя не жить", "Посредник" и многие другие.
Интересна и история появления псевдонима Ака Морчиладзе. Оказывается, когда Морчиладзе занимался журналистской деятельностью в 90-х, из-за дефицита в редакции корреспондентов, мужчине приходилось брать сразу несколько псевдонимов.
"Как это часто бывает, когда есть небольшая газета, там работают три-четыре человека, и писать приходится под псевдонимами, – вспоминает писатель. – Во всяком случае, в наше время так было. У меня было пять псевдонимов, одним из которых был Ака Морчиладзе. Помню, как одна женщина звонила в редакцию и одного журналиста ругала, другого – хвалила, а я был тем и другим. Впоследствии я написал несколько книг и выбрал этот псевдоним".
Примечательный факт: Ака Морчиладзе часто создает произведения в детективном жанре и по этой причине критики и читатели нередко сравнивают его с Борисом Акуниным. Однако, параллельно с экспериментами в жанре исторического детектива, он пишет и захватывающие романы о современности. И речь в них идет уже совсем о другом – о новом типе отношений в обществе, об элитаризме, снобизме и жизни сегодня, здесь и сейчас.
С любовью Ака Морчиладзе рассказывает о процессе создания своих книг. Вспоминает и некоторые курьезные моменты. "Знаете, каков финал моих произведений? Часто я слышу, что он нескончаемый или в середине чего-то не хватает... Я не делаю этого специально. Я обычно пишу, сколько душе угодно. Расскажу об одном завершении книги. Когда издали мой роман "Таинственный пояс", из-за технической ошибки в нем недоставало 60 страниц, а это были решающие главы. До сих пор они так и изданы, но никто не сказал, что их не хватает".
Когда не знаешь, как закончить книгу, подумай о Шекспире и его чарующих произведениях, рекомендует начинающим писателям Морчиладзе. "Когда станет тяжело или захочется уместить все на одной сцене, вспомните Шекспира и все сразу встанет в на свои места, ваше сердце остановится и вы будете пребывать в нервозности", – говорит автор. Ведь нерв – это главное в любой книге.
"Если судить по примеру великих писателей, нужно вставать рано утром и работать хотя бы шесть часов в день, примерно как один европейский рабочий день. У меня так не получается. Иногда я работаю больше. А когда пишу сценарии и вовсе засиживаюсь ночами. Были случаи, когда я работал сразу над двумя произведениями, это, в основном, когда мне приходится писать на заказ. А вообще, так, как грузины, в мире романов не пишет никто. Мы пишем совсем по-иному. У нас во время создания книг больше свободы", – признается писатель.
Главные книги Аки Морчиладзе, которые особенно прославили автора, это "Уличные псы Палиашвили", "Путешествие в Карабах", "Августовский пасьянс", "Другие", "Алхимики сочельника", "Санта-Эсперанса", а также трилогия Мадатова ("Полет над Мадатовым и обратно", "Исчезнешь ли ты на Мадатове?", "Кит на Мадатове").
"Мне нравится писать и я пишу, потому что каждый имеет на это право", – говорит мастер и с ним не поспоришь. А его поклонники уже с нетерпением ждут выхода в свет нового романа Аки Морчиладзе "Старые сердца и мечи".
Ака Морчиладзе любит футбол, бокс и кантри, а также предпочитает пассивный отдых. "Это когда лежишь, молчишь и не думаешь. Другой отдых я и не воспринимаю. Так отдыхал Илья Чавчавадзе. Я читал, что после того, как написал что-то, он лежал неделю, ничего не говорил и только курил... А если ты съешь 40 хинкали, потом оттуда пойдешь, встретишь ребят, потом тебя пригласят соседи и т. д. Это разве отдых?! Это работа, правда, для твоего удовольствия, но все равно работа".
А еще Ака Морчиладзе сам является страстным читателем. Обожает книги чилийского прозаика Роборто Боланьо, аргентинца Хуулио Кортасара и, конечно же, Стендаля. "Вообще, если меня спросить, нужно читать французов всех времен", – советует Ака Морчиладзе.
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