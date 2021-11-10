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Тысячи беженцев разбили лагерь на белорусско-польской границе – видео
Тысячи беженцев разбили лагерь на белорусско-польской границе – видео
Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока разбили лагерь у пограничного перехода "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе. Что там происходит –... 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T09:01+0400
2021-11-10T09:01+0400
2021-11-10T09:20+0400
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Ранее многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока попыталась прорваться на территорию Евросоюза из Беларуси, но польские власти закрыли пограничный переход и стянули дополнительные силы для его защиты.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Беженцы, которые не успели прорваться на территорию Польши, оборудовали палаточный лагерь и остались ночевать у границы. Польские силовики пытались мешать спать людям и работать журналистам – они включали прожекторы, стробоскопы и громкоговорители. Также в ночное время температура воздуха опускалась до -2 градусов, что осложняло условия для беженцев, среди которых было много детей.
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видео, беженцы, мультимедиа, беларусь, польша, мигранты, видео
Тысячи беженцев разбили лагерь на белорусско-польской границе – видео
09:01 10.11.2021 (обновлено: 09:20 10.11.2021)
Несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока разбили лагерь у пограничного перехода "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе. Что там происходит – смотрите в видео.
Ранее многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока попыталась прорваться на территорию Евросоюза из Беларуси, но польские власти закрыли пограничный переход и стянули дополнительные силы для его защиты.
Беженцы, которые не успели прорваться на территорию Польши, оборудовали палаточный лагерь и остались ночевать у границы. Польские силовики пытались мешать спать людям и работать журналистам – они включали прожекторы, стробоскопы и громкоговорители. Также в ночное время температура воздуха опускалась до -2 градусов, что осложняло условия для беженцев, среди которых было много детей.