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В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
Уникальная песня уже прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле, а вскоре появится в с Сети 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T19:12+0400
2021-11-10T19:12+0400
2021-11-10T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Англии нашли кассету, в записи которой принимали участие легендарные музыканты - гитарист и барабанщик британской музыкальной группы The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр, сообщает издание Evening Standard.Находка обнаружена на чердаке в Великобритании спустя более чем 50 лет. Как оказалось, композитор Суреш Джоши записал композицию Radhe Shaam в сотрудничестве с участниками The Beatles в 1968 году. По словам Джоши, исполнитель Аашиш Хан отвечал за вокал, Харрисон играл на гитаре, а Старр - на барабанах. Но так получилось, что песня так и не вышла, поскольку все участники по разным причинам стали заниматься другими проектами.И только спустя 53 года, во время пандемии коронавируса, Джоши наткнулся на кассету с этой композицией на чердаке своего дома в Бирмингеме. Песня впервые прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле 10 ноября. А вскоре уникальная запись появится в с Сети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, the beatles, музыка, зарубежные звезды
В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
Уникальная песня уже прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле, а вскоре появится в с Сети
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik.
В Англии нашли кассету, в записи которой принимали участие легендарные музыканты - гитарист и барабанщик британской музыкальной группы The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр, сообщает издание Evening Standard
.
Находка обнаружена на чердаке в Великобритании спустя более чем 50 лет. Как оказалось, композитор Суреш Джоши записал композицию Radhe Shaam в сотрудничестве с участниками The Beatles в 1968 году.
По словам Джоши, исполнитель Аашиш Хан отвечал за вокал, Харрисон играл на гитаре, а Старр - на барабанах. Но так получилось, что песня так и не вышла, поскольку все участники по разным причинам стали заниматься другими проектами.
И только спустя 53 года, во время пандемии коронавируса, Джоши наткнулся на кассету с этой композицией на чердаке своего дома в Бирмингеме. Песня впервые прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле 10 ноября. А вскоре уникальная запись появится в с Сети.
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