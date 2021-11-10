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https://sputnik-georgia.ru/20211110/v-anglii-obnaruzhili-kassetu-s-neizvestnoy-pesney-s-uchastiem-the-beatles-261962087.html
В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles
Уникальная песня уже прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле, а вскоре появится в с Сети 10.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-10T19:12+0400
2021-11-10T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Англии нашли кассету, в записи которой принимали участие легендарные музыканты - гитарист и барабанщик британской музыкальной группы The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр, сообщает издание Evening Standard.Находка обнаружена на чердаке в Великобритании спустя более чем 50 лет. Как оказалось, композитор Суреш Джоши записал композицию Radhe Shaam в сотрудничестве с участниками The Beatles в 1968 году. По словам Джоши, исполнитель Аашиш Хан отвечал за вокал, Харрисон играл на гитаре, а Старр - на барабанах. Но так получилось, что песня так и не вышла, поскольку все участники по разным причинам стали заниматься другими проектами.И только спустя 53 года, во время пандемии коронавируса, Джоши наткнулся на кассету с этой композицией на чердаке своего дома в Бирмингеме. Песня впервые прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле 10 ноября. А вскоре уникальная запись появится в с Сети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, the beatles, музыка, зарубежные звезды

В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles

19:12 10.11.2021
© photo: The Beatles / FBThe Beatles
The Beatles - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© photo: The Beatles / FB
Уникальная песня уже прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле, а вскоре появится в с Сети
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Англии нашли кассету, в записи которой принимали участие легендарные музыканты - гитарист и барабанщик британской музыкальной группы The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр, сообщает издание Evening Standard.
Находка обнаружена на чердаке в Великобритании спустя более чем 50 лет. Как оказалось, композитор Суреш Джоши записал композицию Radhe Shaam в сотрудничестве с участниками The Beatles в 1968 году.
© AP Photo / Dan GrossiГруппа Beatles на концерте в Нью-Йорке
Группа Beatles на концерте в Нью-Йорке - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Группа Beatles на концерте в Нью-Йорке
© AP Photo / Dan Grossi
По словам Джоши, исполнитель Аашиш Хан отвечал за вокал, Харрисон играл на гитаре, а Старр - на барабанах. Но так получилось, что песня так и не вышла, поскольку все участники по разным причинам стали заниматься другими проектами.
И только спустя 53 года, во время пандемии коронавируса, Джоши наткнулся на кассету с этой композицией на чердаке своего дома в Бирмингеме. Песня впервые прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле 10 ноября. А вскоре уникальная запись появится в с Сети.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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