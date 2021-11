https://sputnik-georgia.ru/20211110/v-anglii-obnaruzhili-kassetu-s-neizvestnoy-pesney-s-uchastiem-the-beatles-261962087.html

В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles

В Англии обнаружили кассету с неизвестной песней с участием The Beatles

Уникальная песня уже прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле, а вскоре появится в с Сети 10.11.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. В Англии нашли кассету, в записи которой принимали участие легендарные музыканты - гитарист и барабанщик британской музыкальной группы The Beatles Джордж Харрисон и Ринго Старр, сообщает издание Evening Standard.Находка обнаружена на чердаке в Великобритании спустя более чем 50 лет. Как оказалось, композитор Суреш Джоши записал композицию Radhe Shaam в сотрудничестве с участниками The Beatles в 1968 году. По словам Джоши, исполнитель Аашиш Хан отвечал за вокал, Харрисон играл на гитаре, а Старр - на барабанах. Но так получилось, что песня так и не вышла, поскольку все участники по разным причинам стали заниматься другими проектами.И только спустя 53 года, во время пандемии коронавируса, Джоши наткнулся на кассету с этой композицией на чердаке своего дома в Бирмингеме. Песня впервые прозвучала публично в Музее The Beatles в Ливерпуле 10 ноября. А вскоре уникальная запись появится в с Сети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

