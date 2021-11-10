https://sputnik-georgia.ru/20211110/vaterpolisty-dinamo-tbilisi-proigrali-vtoroy-match-v-lige-chempionov-261953379.html

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли второй матч в Лиге чемпионов

Ватерполисты "Динамо" Тбилиси проиграли второй матч в Лиге чемпионов

Для "Динамо" Тбилиси это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 10.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Ватерполисты "Динамо" Тбилиси уступили хорватскому "Ядрану" 13:15 во втором туре Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Сплите.Первая четверть матча прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Ядрана". Однако во втором игровом отрезке динамовцы просели и позволили сопернику забросить семь мячей, проиграв четверть 3:7.После большого перерыва хорваты увеличили свое преимущество до семи мячей (4:2), и казалось, что заключительный игровой отрезок пройдет по схожему сценарию. Но подопечные Деяна Станоевича чуть было не переломили ход матча. Динамовцы Тбилиси великолепно провели заключительную 10-минутку, выиграв 6:1. Для того, чтобы "дожать" соперника, грузинскому клубу банально не хватило времени.Самым результативным игроком в составе "Динамо" стал Душан Вашич, забросивший четыре мяча.Для "Динамо" Тбилиси это поражение стало вторым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В конце октября грузинский клуб уступил греческому "Олимпиакосу" 9:20.Следующий матч на турнире динамовцы проведут 19 ноября в Тбилиси против испанской "Барселонеты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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