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Вилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться
Вилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени 10.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что у его подопечных могут появиться шансы на успех в матче против Швеции. Об этом французский специалист сказал на пресс-конференции в преддверии отборочного матча ЧМ-2022, в котором Грузия примет Швецию на своем поле."Первая игра в марте была очень непростой для обеих команд – забить могли как одни, так и другие. Я был доволен качеством того футбола, который продемонстрировали мои подопечные, но с тех пор прошло семь месяцев. Если ребята сыграют с такой же мотивацией, как и тогда, у нас увеличивается шанс на успех", - приводит слова Саньоля пресс-служба Федерации футбола Грузии.Французский специалист не обошел стороной и тему ротации состава, которая активно происходит в сборной в осенней части отборочного цикла."Мы опробовали новых футболистов. Если у них не будет практики выступления за сборную, мы не сможем понять, подходят они или нет национальной команде. В сентябре мы действительно сыграли плохо, особенно в домашнем матче против Косово. Но последняя победа улучшила настрой ребят. Кто-то может подумать, что по сравнению с мартовскими играми у сборной уже не тот настрой, но это не так. У нас по-прежнему сплоченная команда, и подготовка к предстоящей игре идет хорошо", - сказал Саньоль.Прокомментировал неудачные игры в сентябре и вице-капитан сборной Грузии – Гурам Кашия."В сентябре мы сыграли очень плохо. Не думаю, что дело только в настрое. Ответственность за неудовлетворительные результаты должны взять на себя футболисты. По сравнению с началом отборочного цикла, у нас изменился состав. Сейчас настрой в команде на высоком уровне и футболисты готовы выложиться по максимуму", - сказал он.Коснулся Кашия и темы болельщиков."Так получилось, что в нынешнем отборочном цикле наши болельщики смогли посетить только игру против Испании. Поэтому в предстоящем матче для нас будет очень важна поддержка фанатов. Мы очень постараемся заработать очки в игре против Швеции", – добавил он.В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимает четвертое место в группе "В".Что касается Швеции, то после шести матчей команда набрала 15 очков и единолично возглавляет группу, опережая Испанию на два пункта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол

Вилли Саньоль: шансы на успех против сборной Швеции есть, но нужно постараться

20:50 10.11.2021 (обновлено: 20:54 10.11.2021)
© Sputnik / Alex ShlamovВилли Саньоль
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль считает, что у его подопечных могут появиться шансы на успех в матче против Швеции. Об этом французский специалист сказал на пресс-конференции в преддверии отборочного матча ЧМ-2022, в котором Грузия примет Швецию на своем поле.
"Первая игра в марте была очень непростой для обеих команд – забить могли как одни, так и другие. Я был доволен качеством того футбола, который продемонстрировали мои подопечные, но с тех пор прошло семь месяцев. Если ребята сыграют с такой же мотивацией, как и тогда, у нас увеличивается шанс на успех", - приводит слова Саньоля пресс-служба Федерации футбола Грузии.
© Georgian Football Federation Сборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Сборная Грузии по футболу
© Georgian Football Federation
Французский специалист не обошел стороной и тему ротации состава, которая активно происходит в сборной в осенней части отборочного цикла.
"Мы опробовали новых футболистов. Если у них не будет практики выступления за сборную, мы не сможем понять, подходят они или нет национальной команде. В сентябре мы действительно сыграли плохо, особенно в домашнем матче против Косово. Но последняя победа улучшила настрой ребят. Кто-то может подумать, что по сравнению с мартовскими играми у сборной уже не тот настрой, но это не так. У нас по-прежнему сплоченная команда, и подготовка к предстоящей игре идет хорошо", - сказал Саньоль.
© Facebook / Georgian Football FederationVPGp24Bt1YИгрок сборной Грузии по футболу Гурам Кашия
Игрок сборной Грузии по футболу Гурам Кашия - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Игрок сборной Грузии по футболу Гурам Кашия
© Facebook / Georgian Football FederationVPGp24Bt1Y
Прокомментировал неудачные игры в сентябре и вице-капитан сборной Грузии – Гурам Кашия.
"В сентябре мы сыграли очень плохо. Не думаю, что дело только в настрое. Ответственность за неудовлетворительные результаты должны взять на себя футболисты. По сравнению с началом отборочного цикла, у нас изменился состав. Сейчас настрой в команде на высоком уровне и футболисты готовы выложиться по максимуму", - сказал он.
Коснулся Кашия и темы болельщиков.
"Так получилось, что в нынешнем отборочном цикле наши болельщики смогли посетить только игру против Испании. Поэтому в предстоящем матче для нас будет очень важна поддержка фанатов. Мы очень постараемся заработать очки в игре против Швеции", – добавил он.
© Sputnik / Alex ShlamovБолельщики на стадионе "Динамо Арена" перед началом футбольного матча между сборными Грузии и Испании
Болельщики на стадионе Динамо Арена перед началом футбольного матча между сборными Грузии и Испании - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2021
Болельщики на стадионе "Динамо Арена" перед началом футбольного матча между сборными Грузии и Испании
© Sputnik / Alex Shlamov
В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка (ничья с Грецией 1:1 и победа над Косово 2:1) и занимает четвертое место в группе "В".
Что касается Швеции, то после шести матчей команда набрала 15 очков и единолично возглавляет группу, опережая Испанию на два пункта.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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