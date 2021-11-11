https://sputnik-georgia.ru/20211111/advokat-espch-obyazal-vlasti-gruzii-obespechit-bezopasnost-i-lechenie-saakashvili---261969200.html

Адвокат: ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить безопасность и лечение Саакашвили

Адвокат: ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить безопасность и лечение Саакашвили

По его словам, суду должны предоставлять информацию о состоянии экс-президента ежедневно до 24 ноября, когда пройдет еще одно заседание ЕСПЧ 11.11.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

михаил саакашвили

еспч

ника гварамия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность экс-президенту страны Михаилу Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии, заявил адвокат экс-главы государства Ника Гварамия.Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику."ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку", - сказал Гварамия, отметив, что таким образом ЕСПЧ признал факт голодовки.Кроме того, по его словам, на власти Грузии решением суда наложены определенные обязательства.Адвокат отметил, что ЕСПЧ также обязал власти страны обеспечить адекватную реабилитацию и лечение Саакашвили в том случае, если он прекратит голодовку.Теперь, по словам Гварамия, адвокаты и власти должны предоставлять суду информацию о состоянии экс-президента ежедневно до 24 ноября, когда пройдет еще одно заседание ЕСПЧ.Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, еспч, ника гварамия, возвращение и арест саакашвили