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Азербайджан-Люксембург: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Азербайджан-Люксембург: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Азербайджана и Люксембурга 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T09:36+0400

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2021-11-11T09:36+0400

спорт

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футбол

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В своем заключительном отборочном матче ЧМ-2022 по футболу Азербайджан на своем поле примет Люксембург. Понятно, что обе сборные ни на что не претендуют и встречу можно назвать полутоварищеской в рамках официального турнира.В нынешней квалификации Азербайджан выступает очень неудачно. В семи встречах подопечные Джанни де Бьязи набрали лишь одно очко, сыграв на выезде вничью с Ирландией 1:1. В шести остальных мачтах Азербайджан проиграл.Стоит также отметить, что у Азербайджана очень слабо выглядит линия атаки. В последних семи домашних встречах команда сумела забить всего два гола – в ворота Сербии (1:2) и Люксембурга (1:2).Что касается Люксембурга, то неожиданно для многих специалистов "красные львы" опережают в отборочной группе Ирландию. Правда текущее третье место ничего не дает Люксембургу, кроме повышения рейтинга УЕФА. Шесть набранных очков не позволяют претендовать на второе место, отрыв от которого составляет 10 (!) пунктов.В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу Азербайджана можно поставить с коэффициентом 2,5 (против 3,1 у Люксембурга).Учитывая статус матча можно предположить, что хозяева действительно не проиграют и постараются выложиться на все 100% перед своими болельщиками. Но лично мне нравится вариант с обменом голов. Азербайджан пропускает в 11 матчах подряд и нет предпосылок к тому, что сейчас что-то изменится. Но, как я уже отмечал, заключительный матч отбора на своем поле, так почему не порадовать своих фанатов. Тем более забивать Люксембургу Азербайджан умеет.Ставка: обе команды забьют за 2,03.

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