https://sputnik-georgia.ru/20211111/delo-saakashvili-zasedaniya-tbilsuda-prokhodyat-na-fone-aktsiy-protesta---video-261972467.html
Дело Саакашвили: заседания Тбилсуда проходят на фоне акций протеста - видео
Дело Саакашвили: заседания Тбилсуда проходят на фоне акций протеста - видео
В Тбилисском городском суде началось рассмотрение дел против Михаила Саакашвили. Судебные заседания проходят на фоне акций протеста сторонников "Единого... 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T10:33+0400
2021-11-11T10:33+0400
2021-11-11T10:50+0400
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу о разгоне мирного митинга Объединенной оппозиции 7 ноября 2007 года, где выдвинуты обвинения против Саакашвили, на 29 ноября, заявила судья Нино Элиэшвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, им грозит от 5 до 8 лет. По делу также проходят бывший главный прокурор Зураб Адеишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Они оба находятся в розыске.По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов 7 ноября 2007 года был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие. Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
Дело Саакашвили: заседания Тбилсуда проходят на фоне акций протеста - видео
10:33 11.11.2021 (обновлено: 10:50 11.11.2021)
В Тбилисском городском суде началось рассмотрение дел против Михаила Саакашвили. Судебные заседания проходят на фоне акций протеста сторонников "Единого нацдвижения". Они требуют освободить третьего президента Грузии
Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу о разгоне мирного митинга Объединенной оппозиции 7 ноября 2007 года, где выдвинуты обвинения против Саакашвили, на 29 ноября, заявила судья Нино Элиэшвили.
Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, им грозит от 5 до 8 лет. По делу также проходят бывший главный прокурор Зураб Адеишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Они оба находятся в розыске.
По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов 7 ноября 2007 года был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие.
Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.