https://sputnik-georgia.ru/20211111/delo-saakashvili-zasedaniya-tbilsuda-prokhodyat-na-fone-aktsiy-protesta---video-261972467.html

Дело Саакашвили: заседания Тбилсуда проходят на фоне акций протеста - видео

Дело Саакашвили: заседания Тбилсуда проходят на фоне акций протеста - видео

В Тбилисском городском суде началось рассмотрение дел против Михаила Саакашвили. Судебные заседания проходят на фоне акций протеста сторонников "Единого... 11.11.2021, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

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возвращение и арест саакашвили

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Тбилисский городской суд назначил следующее заседание по делу о разгоне мирного митинга Объединенной оппозиции 7 ноября 2007 года, где выдвинуты обвинения против Саакашвили, на 29 ноября, заявила судья Нино Элиэшвили.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Саакашвили и другие высокопоставленные чиновники обвиняются в превышении полномочий, им грозит от 5 до 8 лет. По делу также проходят бывший главный прокурор Зураб Адеишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили. Они оба находятся в розыске.По данным следствия, на основании преступного приказа, отданного бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на проспекте Руставели и территории, прилегающей к Рике, со стороны правоохранительных органов 7 ноября 2007 года был осуществлен разгон митингующих и незаконно использовано нелетальное оружие. Кроме того, по версии следствия, по приказу Саакашвили высокопоставленные чиновники отобрали у семьи грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили телекомпанию "Имеди" и другое имущество, в том числе Мтацминдский парк и Руставский металлургический завод.

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