https://sputnik-georgia.ru/20211111/dostoevskiy-i-gruziya-istoriya-ne-lyubvi-a-voskhischeniya-261943775.html

Достоевский и Грузия: история не любви, а восхищения

Достоевский и Грузия: история не любви, а восхищения

Достоевский – один из наиболее значительных и известных русских писателей. Он оказал исключительное влияние на развитие мировой литературы и духовного развития... 11.11.2021, Sputnik Грузия

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Достоевский никогда не был в Грузии. Но поверить в то, что между ним и Грузией, в которой этого писателя так боготворят, читают, переводят, ставят, смотрят и любят, не было прямой связи, трудно. В 200-летний юбилей со дня рождения культового писателя Sputnik Грузия расскажет, как такое произошло.Достоевский.GE"Философия Достоевского повлияла на всех и каждое поколение прочитывает его по-новому, - рассказывает профессор Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, зав. кафедрой славянских литератур, доктор филологических наук Мария Филина. - То, что Достоевский - фигура абсолютная в истории не то что культуры, а достояния человечества, это факт. Так как нет ни одной области творческой деятельности, гуманитарных наук, да и не только гуманитарных, где влияние Федора Михайловича не было бы очень сильным, а иногда даже решающим".При этом, по словам Филиной, в Грузии XIX века Достоевского переводили меньше остальных русских классиков. Просто тогда его произведения все читали в оригинале. "А сейчас выросло поколение, которое, к сожалению, не читает на русском, - говорит профессор. - Поэтому вопрос перевода Достоевского сейчас очень важен”.Тем временем, если перенестись в мир Достоевского и Грузию того периода, Филина отмечает – между стремлениями грузинских литераторов и Достоевского была некая пропасть."Достоевский не был в центре внимания грузинской общественности, - говорит Мария Филина. - Хотя я не говорю, что им не интересовались. Я думаю, что это было вызвано тем, что, к примеру, "Тергдалеулеби" (букв. "испившие воду Терека", т.е. получившие образование в России - патриотическо-демократическое направление грузинской просветительской мысли 1860-1870-х гг, примеч. ред.) больше интересовались теми писателями, чья общественная мысль была направлена на сегодняшней день, имела четко выраженное злободневное звучание. В центре их внимания были освободительные идеи, а Достоевский, который углублялся в подсознание человека, оказался не столь востребован. Хотя в трудах и воспоминаниях Ильи Чавчавадзе имя Достоевского присутствует, а Акакий Церетели, участвовавший в похоронах Н. Некрасова, приводит слова Достоевского, произнесенные у гроба поэта".Достоевский предупреждал, что идет полное разрушение основных ценностей человечества, подчеркивает доктор филологических наук, а грузинским писателям и общественности вплоть до конца XIX века было свойственно стремление к прогрессу и вера в него. "Эта линия в реализме – уверенность, что человек, постигая мир, приближается к прогрессу моральному, была грузинским деятелям ближе, чем мир Достоевского с воспаленным и разрушающимся сознанием. Я могу ошибаться, но мне кажется, что для грузинских литераторов важнее были писатели с целостным миром, а не столь противоречивым, как у Достоевского", - говорит Филина.Тяга не литературная, а психологическаяЕще один интересный момент: Достоевский, естественно, вошел в сознание грузинского читателя и всей культуры, но оказался весьма значительным не только в литературном, но и в психологическом контексте, утверждает Филина.Между тем, Марию Филину, по ее же словам, удивляет то, что сегодня, в современной Грузии многие студенты хотят писать и пишут о Достоевском. "Одна из моих студенток писала о женских образах, то есть Настасье Филипповне и Аглае Епанчиной, - рассказывает педагог. - Другая - о правовых нормах у Достоевского, о модных сегодня гендерных проблемах. И каждый раз я этому удивляюсь. Хотя Достоевский - это же такая трагическая стороны жизни, он всегда говорил, что описывает страдания человека. А сегодняшнюю молодежь это интересует. По-видимому, какой-то внутренний разлад, который сегодня внутри человека присутствует в связи со всеми нашими проблемами, позволяет им по-новому прочесть Достоевского".Сегодняшнего человека привлекает к Достоевскому то, что он во многом предсказатель, - говорит Филина. "Он предупреждал, что если не моральные ценности правят миром, не родовые понятия, не семейные ценности, то происходит уничтожение человеческого в человеке. Это близко сейчас людям в Грузии. Ведь наша страна тоже оказалась на том этапе дикого капитализма, как и все советское пространство, когда все ценности рухнули… А это и есть то, о чем писал Достоевский. Ведь он, сочувствуя обездоленным м униженным, страдая за своих героев, стремился к спасению души и возрождению человечества. Его слова "Красота спасет мир" доныне интерпретируется мыслителями и рядовыми читателями. Поэтому, думаю, что к нему будут и будут обращаться".Несогласия и симпатия студентовВыпускница факультета русской филологии ТГУ Изарди Кавтарашвили, которая защитила дипломную работу по роману Достоевского "Преступление и наказание", призналась, что взялась за эту тему потому, что те проблемы и идеи, которые представлены в романе, актуальны и на сегодняшний день."Современность до сих пор не смогла преодолеть эти проблемы, – считает Изарди. – Думаю, и в будущем эти вопросы не будут исчерпаны до конца. Моя работа называлась "Идея Раскольникова в романе "Преступление и наказание". Могу сказать, что мне очень понравилось "работать" с персонажем Раскольникова. Хотя, не скрою, было сложно понять его и раскрыть. Несмотря на то, что я, конечно, не согласна с его взглядами, симпатия к нему у меня не прекращалась".Изарди Кавтарашвили рассказала, что работая над дипломной работой, много думала о связи Достоевского с Грузией. "Но ничего не нашла, – улыбается выпускница-филолог. – Несмотря на это, сегодня творчество Достоевского живет в Грузии, его активно читают. Он интересен грузинам и Грузии. Интерес к нему есть и будет, я уверена".Достоевский на грузинской сценеСовременный Тбилиси – 2021 год, в разгаре пандемия коронавируса. "Мода" на Достоевского не сходит с грузинских театральных сцен даже в столь трудное для творчества время. Ведь именно в эту эпидемию COVID-19, в тотальный локдаун и вселенскую неизвестность на сцене столичного драматического театра имени Котэ Марджанишвили режиссер Леван Цуладзе поставил спектакль "Преступление и наказание".Оказывается, еще год назад театр Марджанишвили хотел поставить трилогию на тему насилия. И первой частью ее стала постановка "Крейцерова соната" по Льву Толстому, посвященная теме домашнего насилия. А вторая часть – как раз "Преступление и наказание" Достоевского, по задумке режиссеров Левана Цуладзе и Темо Куправа была призвана показать стремление к успеху через насилие и в то же время многослойность разрушительной силы этого порока.Любопытно, что о третьей части трилогии в театре еще думают, но не исключают, что это могут быть "Бесы" Достоевского, которые выражают насилие в социально-политическом контексте.Спектакли по произведениям русского классика Федора Достоевского в Грузии ставили не много, но всегда очень тонко и глубоко, в общем по-грузински. Одной из таких постановок была блестящая работа режиссера Андро Енукидзе, руководителя Батумского драматического театра, декана факультета драмы Университета театра и кино им. Руставели.Его невозможно не любить, так как его экспрессивность, его монтажный психологизм, как в хорошем кино, говорит постановщик."Вот читаешь Достоевского, а он буквально по кадрам тебе раскладывает любой конфликт, это не может не взволновать, – утверждает режиссер. – Достоевский – это великий автор с колоссальным количеством стигм, автор, которому приписывают Бог знает какие грехи. Разбирать его произведения всегда интересно, это как мини-детективное расследование. Всегда очень интересно работать с экспрессивным и очень интенсивным автором по полноте своего мироощущения, по максимализму, с которым он организует конфликты в своих произведениях".И ангел, и зверьАндро Енукидзе ставил Достоевского три раза, причем одно и то же произведение – "Записки из мертвого дома". Из этой повести режиссер взял всего четыре страницы разговора арестантов – в этом отрывке один рассказывает другому, как убил жену. Глава называется "Акулькин муж". А своей постановке Енукидзе дал говорящее название – "Достоевский.ру".Еще одной важной и прекрасной постановкой Достоевского в Грузии стал спектакль "Вечный муж" на сцене театра Марджанишвили – в постановке выдающегося режиссера Темура Чхеидзе."Этот спектакль, я думаю, был настоящим откровением для целого поколения грузинского зрителя, – вспоминает Енукидзе. – Это был удивительный спектакль, с убедительной актерской и режиссерской работой. Его много показывали на фестивалях в разных странах. В том числе в России, где постановка получила положительные отклики критиков".Вышеупомянутый Автандил Варсимашвили, худрук Тбилисского государственного русского драмтеатра им. А. С. Грибоедова несколько раз обращался к Достоевскому. Первое обращение было в кино – фильм "Кроткая", который режиссер снял в 1989 году. Это была советско-итальянская картина, которую до сих пор показывают на телеканалах Италии.Что касается постановки в Грибоедовском театре, то спектакль "Кроткая", конечно, отличается от фильма. Варсимашвили ставил его специально для замечательного актера-грибоедовца Валерия Харютченко.Между тем, размышляя о Достоевском, худрук театра Грибоедова говорит, что правильнее говорить так: Достоевский близок не грузину, он близок человеку.– Я не знаю другого писателя, который так скрупулезно показывал бы человека, разрушительный процесс, никто так не показывает муки человека. Поэтому нельзя не восхищаться им. Его даже нельзя любить, надо восхищаться этим величайшим писателем. Я бы не сказал, что грузинам он ближе, чем японцам, которые тоже его обожают. Нет на свете национальности, которая бы не любила Достоевского".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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культура, россия, грузия, аналитика, колумнисты, интервью, мировая культура, федор достоевский