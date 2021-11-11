https://sputnik-georgia.ru/20211111/es-prodlil-sanktsii-za-burovye-raboty-turtsii-vblizi-kipra-261999449.html
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции вблизи Кипра
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции вблизи Кипра
Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для ряда физических и юридических лиц 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T20:27+0400
2021-11-11T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Еврокомиссия продлила на год санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС."После обзора рамок ограничительных мер в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье совет сегодня решил продлить режим санкций на один год, до 12 ноября 2022 года", — отмечается в нем.Санкции включают замораживание активов физлиц и организаций, запрет на поездки в ЕС ответственных за несанкционированное бурение."Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам", — добавили в Совете ЕС. В настоящее время в списке значатся два человека.Ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.Споры по этой теме спровоцировали рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.
https://sputnik-georgia.ru/20201211/Lidery-ES-reshili-rasshirit-sanktsii-po-Turtsii-250309362.html
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политика, новости, в мире, евросоюз, турция
ЕС продлил санкции за буровые работы Турции вблизи Кипра
20:27 11.11.2021 (обновлено: 20:29 11.11.2021)
Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для ряда физических и юридических лиц
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Еврокомиссия продлила на год санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра, говорится в заявлении
внешнеполитической службы ЕС.
"После обзора рамок ограничительных мер в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье совет сегодня решил продлить режим санкций на один год, до 12 ноября 2022 года", — отмечается в нем.
Санкции включают замораживание активов физлиц и организаций, запрет на поездки в ЕС ответственных за несанкционированное бурение.
"Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам", — добавили в Совете ЕС. В настоящее время в списке значатся два человека.
Ситуация в Восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция и Кипр считают своей исключительной экономической зоной. Это вызывает трения между Анкарой и рядом стран ЕС.
Споры по этой теме спровоцировали рост военной напряженности между обеими странами: каждая из них стала активнее проводить учения в восточной части Средиземного моря, усиливала там военное присутствие.