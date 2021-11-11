https://sputnik-georgia.ru/20211111/glava-minyusta-gruzii-otvetil-na-obvineniya-o-pokhischenii-saakashvili-261985264.html

Глава Минюста Грузии ответил на обвинения о "похищении" Саакашвили

Глава Минюста Грузии ответил на обвинения о "похищении" Саакашвили

Утверждения о "похищении" – ничто иное, как спекуляции оппозиции, уверен Брегадзе 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T15:07+0400

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грузия

михаил саакашвили

рати брегадзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Похищением нельзя назвать перевод заключенного из одного пенитенциарного учреждения в другое, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге журналистам.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси. Его адвокаты утверждают, что Саакашвили был против этого, поэтому его "похитили" с применением силы.По словам главы Минюста, утверждения о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был похищен и насильно переведен из руставской тюрьмы №12 в тюремную больницу №18 ничто иное, как спекуляции оппонентов власти.По словам главы Минюста, чтобы минимизировать риски, связанные со здоровьем экс-президента, было принято решение перевести его в Глданскую тюремную больницу. Однако Саакашвили оказывал сопротивление при переводе, поэтому сотрудникам пенитенциарной службы пришлось сделать это силой.Сам Саакашвили, по словам адвокатов, в данный момент отказывается от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, возвращение и арест саакашвили