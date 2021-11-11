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Главный тренер сборной Швеции по футболу: предстоящий матч очень важен для нас

Главный тренер сборной Швеции по футболу: предстоящий матч очень важен для нас

Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми и начнется в 21:00 по тбилисскому времени 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон считает, что предстоящий отборочный матч ЧМ-2022 против Грузии в Батуми не станет для его подопечных легкой прогулкой. Об этом шведский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции."Мы уважаем нашего соперника. Сборная Грузии хорошо сыграла не только против нас, но и доставила проблемы другим командам. Поэтому в завтрашней игре мы выложимся до конца, так как предстоящая встреча очень важна для нас", – сказал Андерссон.Не обошел вниманием Андерссон и возвращение в состав национальной сборной 40-летнего Златана Ибрагимовича, который также прилетел в Батуми."О чем речь, когда футболист уровня Златана высказывает желание выступать за национальную сборную. Это обрадует любого тренера. Ибрагимович важен для нашей команды не только на поле, но и за его пределами", – отметил шведский специалист.Необходимо отметить, что предстоящий отборочный матч имеет для сборной Швеции большое значение. В случае, если скандинавы обыграют Грузию в Батуми, а затем на выезде не проиграют Испании, то они автоматически квалифицируются в финальную стадию ЧМ-2022, минуя стыковые матчи.На данный момент сборная Швеции возглавляет отборочную группу "В", набрав в шести матчах 15 очков. Идущую на втором месте Испанию подопечные Андерссона опережают на два пункта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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