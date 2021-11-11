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https://sputnik-georgia.ru/20211111/gvasaliya-priznan-luchshim-zhenskim-dizaynerom-goda-po-versii-soveta-modelerov-ameriki-261976487.html
Гвасалия признан лучшим женским дизайнером года по версии Совета модельеров Америки
Гвасалия признан лучшим женским дизайнером года по версии Совета модельеров Америки
Демна был представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T13:21+0400
2021-11-11T13:21+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия победил в номинации "Международный женский дизайнер года" на премии Совета модельеров Америки.Совет модельеров Америки – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды. В настоящее время Совет объединяет более 470 модельеров мужской и женской одежды, ювелиров и дизайнеров аксессуаров.Демна Гвасалия был представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga. Вместе с ним были номинированы Дэниел Ли для Bottega Veneta, Миучча Прада и Раф Симонс для Prada, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Симон Порт Жакемю для Jacquemus.Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, демна гвасалия, balenciaga, зарубежные звезды

Гвасалия признан лучшим женским дизайнером года по версии Совета модельеров Америки

13:21 11.11.2021
© Facebook / photo: Demna Gvasalia Daily / FBДизайнер Демна Гвасалия
Дизайнер Демна Гвасалия - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Facebook / photo: Demna Gvasalia Daily / FB
Демна был представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия победил в номинации "Международный женский дизайнер года" на премии Совета модельеров Америки.
Совет модельеров Америки – американская некоммерческая организация, занимающаяся разработкой модных стандартов, решением проблем модной индустрии США и координацией деятелей американской моды. В настоящее время Совет объединяет более 470 модельеров мужской и женской одежды, ювелиров и дизайнеров аксессуаров.
Демна Гвасалия был представлен в номинации "Международный женский дизайнер года" как креативный директор модного дома Balenciaga. Вместе с ним были номинированы Дэниел Ли для Bottega Veneta, Миучча Прада и Раф Симонс для Prada, Пьерпаоло Пиччоли для Valentino и Симон Порт Жакемю для Jacquemus.
Имя Демны Гвасалия известно в мире моды благодаря его "модным переворотам". Каждая коллекция Гвасалия разлетается молниеносно, потому что одежда Демны – это во многом глоток свежего воздуха и абсолютной свободы. Наряды Демны выбирают звезды Голливуда. Среди них известная певица Рианна, Селин Дион, Канье Уэст, Ким Кардашьян, Шайа Лабаф и многие другие.
Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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