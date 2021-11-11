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Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат
Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат
На теле Саакашвили есть повреждения, и это зафиксировано во время экспертизы, отметил адвокат 11.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, подтверждают факт нечеловеческого обращения с экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.В четверг Специальная пенитенциарная служба распространила видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что Саакашвили отказывался заходить в тюремную клинику, и его доставили туда силой.Он отметил, что следствие по данному факту началось."Саакашвили добровольно принял участие в следственных и процессуальных действиях, что подразумевало изъятие его одежды и медицинскую экспертизу", – сказал Садзаглишвили.Адвокат отметил, что на теле Саакашвили есть повреждения и это зафиксировано во время экспертизы.При этом он отметил, что Саакашвили отказался сотрудничать с Генинспекцией, которая пыталась его опросить в понедельник в день перевода."У нас нет доверия к расследованию Генинспекции", – сказал Садзаглишвили.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат

14:39 11.11.2021 (обновлено: 15:31 11.11.2021)
© Sputnik / Alex ShlamovДмитрий Садзаглишвили. Ситуация у здания Тбилисского суда, где проходит процесс по делу Ники Мелия - лидером ЕНД 29 апреля 2021 года
Дмитрий Садзаглишвили. Ситуация у здания Тбилисского суда, где проходит процесс по делу Ники Мелия - лидером ЕНД 29 апреля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
На теле Саакашвили есть повреждения, и это зафиксировано во время экспертизы, отметил адвокат
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, подтверждают факт нечеловеческого обращения с экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.
В четверг Специальная пенитенциарная служба распространила видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что Саакашвили отказывался заходить в тюремную клинику, и его доставили туда силой.

"По-моему, эти кадры ясно показывают, что в отношении Михаила Саакашвили имело место нечеловеческое отношение и что его силой заводят в учреждение №18", – сказал адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Он отметил, что следствие по данному факту началось.
"Саакашвили добровольно принял участие в следственных и процессуальных действиях, что подразумевало изъятие его одежды и медицинскую экспертизу", – сказал Садзаглишвили.
Адвокат отметил, что на теле Саакашвили есть повреждения и это зафиксировано во время экспертизы.
При этом он отметил, что Саакашвили отказался сотрудничать с Генинспекцией, которая пыталась его опросить в понедельник в день перевода.
"У нас нет доверия к расследованию Генинспекции", – сказал Садзаглишвили.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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