https://sputnik-georgia.ru/20211111/kadry-etapirovaniya-saakashvili-podtverzhdayut-nechelovecheskoe-obraschenie---advokat-261984703.html

Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат

Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат

На теле Саакашвили есть повреждения, и это зафиксировано во время экспертизы, отметил адвокат 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T14:39+0400

2021-11-11T14:39+0400

2021-11-11T15:31+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1d/251599976_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0c3a5735bb64d691fd6b9d5a753e4886.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Кадры, распространенные Специальной пенитенциарной службой, подтверждают факт нечеловеческого обращения с экс-президентом Михаилом Саакашвили, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили журналистам.В четверг Специальная пенитенциарная служба распространила видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу. На кадрах видно, что Саакашвили отказывался заходить в тюремную клинику, и его доставили туда силой.Он отметил, что следствие по данному факту началось."Саакашвили добровольно принял участие в следственных и процессуальных действиях, что подразумевало изъятие его одежды и медицинскую экспертизу", – сказал Садзаглишвили.Адвокат отметил, что на теле Саакашвили есть повреждения и это зафиксировано во время экспертизы.При этом он отметил, что Саакашвили отказался сотрудничать с Генинспекцией, которая пыталась его опросить в понедельник в день перевода."У нас нет доверия к расследованию Генинспекции", – сказал Садзаглишвили.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили