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Как сохранить государственный язык? Эксперты о проблемах грузинского языка сегодня
18:45 11.11.2021 (обновлено: 18:49 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Автандил Арабули - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Как сохранить правильные формы речи и обойти засилье варваризмов из иностранных языков - эту важную тему обсудили эксперты в столице Грузии
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Проблема неисполнения Закона о государственном языке остро стоит в Грузии, об этом в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия заявил доктор филологических наук Автандил Арабули. Помимо Арабули, в обсуждении вопроса приняла участие поэт и публицист Нино Кутателадзе.
По словам Арабули, первое, что бросается в глаза в этой проблеме, – это неправильно расположенные вывески на грузинском и иностранных языках. А ведь их правильное расположение регулирует закон о государственном языке, напомнил филолог.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Автандил Арабули - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии
Автандил Арабули - доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Грузии
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Существуют нормы, определенные законом, как должны быть расположены вывески, какое место должны занимать грузиноязычные вывески и иноязычные вывески, в каких размерах и в каком положении. Мы видим, что это ничего не выполняется", - сказал Арабули.
По его словам, особенный подход к исполнению закона наблюдается у Турции и Израиля.
"В Израиле так все расположено, что вы не заметите даже на железнодорожных вокзалах и в аэропорту иноязычные надписи. Но если вы приблизитесь, то увидите, что они есть, но, в первую очередь, бросается в глаза надпись на государственном языке", - рассказал Арабули.
В то же время существует множество других проблем в вопросах государственного языка, утверждают эксперты.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Нино Кутателадзе - поэт, публицист
Нино Кутателадзе - поэт, публицист
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
К примеру, в грузинской речи слова и выражения часто подменяются английскими и другими иностранными словами, в то время как во многих зарубежных странах борьба с засильем иностранных слов в национальном языке ведется на государственном уровне.
По словам Кутателадзе, по ее наблюдениям, именно грузинские журналисты часто неправильно и неграмотно изъясняются на грузинском языке.
"Очень часто в речи грузинских журналистов присутствуют варваризмы, заимствованные слова, как из русского, так из английского языков. Ребенку моей одной знакомой в школе учителя занижают оценки, потому что он неграмотно изъясняется, а он утверждает, что слышит такие выражения по телевизору", – говорит поэт.
В частности, Кутателадзе привела множество примеров неправильного формулирования выражений на грузинском языке, которые даже в неграмотной интерпретации четко обосновались в разговорном общении, и это представляет собой большую проблему, уверена публицист.
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili Нино Кутателадзе - поэт, публицист
Нино Кутателадзе - поэт, публицист
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
По мнению экспертов, которые приняли участие в круглом столе, есть определенные пути решения данной проблемы. В первую очередь, исполнение норм и правил, предписанных законом о государственном языке. Во вторую - исполнение норм должно осуществляться с позиции грузинских журналистов, которых слушают и которым подражают, отмечают эксперты.
Грузинский язык входит в список древнейших языков мира. На сегодняшний день в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. Это крупнейший картвельский язык и единственный кавказский язык с древней литературной традицией.
За прошедшие столетия языку удалось сохранить большую часть своего первоначального алфавита и произношения. Однако изменения язык все-таки претерпел, и заимствования и варваризмы смущают жителей страны все меньше и меньше.
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