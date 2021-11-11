https://sputnik-georgia.ru/20211111/kak-sokhranit-gosudarstvennyy-yazykeksperty-o-problemakh-gruzinskogo-yazyka-segodnya-261996550.html

Как сохранить государственный язык? Эксперты о проблемах грузинского языка сегодня

Как сохранить государственный язык? Эксперты о проблемах грузинского языка сегодня

Как сохранить правильные формы речи и обойти засилье варваризмов из иностранных языков - эту важную тему обсудили эксперты в столице Грузии 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Проблема неисполнения Закона о государственном языке остро стоит в Грузии, об этом в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия заявил доктор филологических наук Автандил Арабули. Помимо Арабули, в обсуждении вопроса приняла участие поэт и публицист Нино Кутателадзе.По словам Арабули, первое, что бросается в глаза в этой проблеме, – это неправильно расположенные вывески на грузинском и иностранных языках. А ведь их правильное расположение регулирует закон о государственном языке, напомнил филолог."Существуют нормы, определенные законом, как должны быть расположены вывески, какое место должны занимать грузиноязычные вывески и иноязычные вывески, в каких размерах и в каком положении. Мы видим, что это ничего не выполняется", - сказал Арабули.По его словам, особенный подход к исполнению закона наблюдается у Турции и Израиля.В то же время существует множество других проблем в вопросах государственного языка, утверждают эксперты. К примеру, в грузинской речи слова и выражения часто подменяются английскими и другими иностранными словами, в то время как во многих зарубежных странах борьба с засильем иностранных слов в национальном языке ведется на государственном уровне. По словам Кутателадзе, по ее наблюдениям, именно грузинские журналисты часто неправильно и неграмотно изъясняются на грузинском языке.В частности, Кутателадзе привела множество примеров неправильного формулирования выражений на грузинском языке, которые даже в неграмотной интерпретации четко обосновались в разговорном общении, и это представляет собой большую проблему, уверена публицист.По мнению экспертов, которые приняли участие в круглом столе, есть определенные пути решения данной проблемы. В первую очередь, исполнение норм и правил, предписанных законом о государственном языке. Во вторую - исполнение норм должно осуществляться с позиции грузинских журналистов, которых слушают и которым подражают, отмечают эксперты.За прошедшие столетия языку удалось сохранить большую часть своего первоначального алфавита и произношения. Однако изменения язык все-таки претерпел, и заимствования и варваризмы смущают жителей страны все меньше и меньше.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, аналитика, грузинский язык, пресс-центр