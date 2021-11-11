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Кипр подарил землю под строительство грузинского монастыря
Кипр подарил землю под строительство грузинского монастыря
Завершился государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили на Кипр 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T10:37+0400
2021-11-11T10:37+0400
2021-11-11T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Встречей с главой Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II завершился государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Республику Кипр.Саломе Зурабишвили поблагодарила Хризостома II за подаренный земельный участок под строительство грузинского монастыря на Кипре, сообщает пресс-служба администрации президента."Это большой духовный дар и важный жест, имеющий большое значение для нашей истории", – сказал президент Грузии.Как отметил на встрече Его Святейшество Хризостом II, на протяжении веков Кипр всегда поддерживал хорошие отношения с Грузией и сохраняет их таковыми до сих пор.В рамках государственного визита Саломе Зурабишвили встретилась с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи грузинской делегации состоялась в Президентском дворце.Зурабишвили встретилась с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, с главой Палаты представителей Кипра Аннитой Димитриу и другими официальными лицами.Дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре было открыто в 2005 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, кипр, визит, президент грузии
Кипр подарил землю под строительство грузинского монастыря
10:37 11.11.2021 (обновлено: 12:35 11.11.2021)
Завершился государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили на Кипр
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Встречей с главой Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II завершился государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Республику Кипр.
Саломе Зурабишвили поблагодарила Хризостома II за подаренный земельный участок под строительство грузинского монастыря на Кипре, сообщает
пресс-служба администрации президента.
"Это большой духовный дар и важный жест, имеющий большое значение для нашей истории", – сказал президент Грузии.
Как отметил на встрече Его Святейшество Хризостом II, на протяжении веков Кипр всегда поддерживал хорошие отношения с Грузией и сохраняет их таковыми до сих пор.
В рамках государственного визита Саломе Зурабишвили встретилась с высокопоставленными официальными лицами Кипра в городе Никосия. Официальная церемония встречи грузинской делегации состоялась в Президентском дворце.
Зурабишвили встретилась с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, с главой Палаты представителей Кипра Аннитой Димитриу и другими официальными лицами.
Дипломатические отношения между Грузией и Кипром были установлены в 1992 году. Посольство Грузии на Кипре было открыто в 2005 году.
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