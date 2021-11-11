https://sputnik-georgia.ru/20211111/kot-prishel-na-kukhnyu-vo-vremya-rezki-luka-i-rasteryalsya-ot-svoikh-slez--zabavnoe-video-261976001.html

Кот пришел на кухню во время резки лука и растерялся от своих слез – забавное видео

Кот пришел на кухню во время резки лука и растерялся от своих слез – забавное видео

Еле открывающиеся глаза не мешают пушистому стойко справляться с жизненными трудностями 11.11.2021, Sputnik Грузия

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На видео хозяйка питомца говорит, что ее мать только что резала на кухне лук, а кот в это время сидел на стуле рядом со столом. В результате глаза пушистого наполнились слезами, и видно, что он их еле открывает. Наверняка для питомца это необычный и странный опыт, и объяснить ему, что происходит, вряд ли получится.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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