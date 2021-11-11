Кот пришел на кухню во время резки лука и растерялся от своих слез – забавное видео
11:40 11.11.2021 (обновлено: 12:03 11.11.2021)
© TikTok / lenastanyevaКот сидит рядом с нарезанным луком, плачет и ничего не понимает – забавное видео
Еле открывающиеся глаза не мешают пушистому стойко справляться с жизненными трудностями
На видео хозяйка питомца говорит, что ее мать только что резала на кухне лук, а кот в это время сидел на стуле рядом со столом. В результате глаза пушистого наполнились слезами, и видно, что он их еле открывает. Наверняка для питомца это необычный и странный опыт, и объяснить ему, что происходит, вряд ли получится.
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