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Матч сборных Грузии и Швеции: смогут ли грузинские футболисты взять реванш
Матч сборных Грузии и Швеции: смогут ли грузинские футболисты взять реванш
Сборные Грузии и Швеции встречались только один раз в истории – в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира 11.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми. Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени.Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать на бровках ему будут Йуст ван Зуйлен и Йохан Балдер. Судья на VAR также представляет Нидерланды – Йохем Кампхёйс.Сборные Грузии и Швеции встречались только один раз – в нынешнем отборочном цикле. В марте в Сольне шведы победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Виктор Классон с передачи Златана Ибрагимовича.В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка. Подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью 1:1 с Грецией и обыграли Косово 2:1. На данный момент грузинская сборная занимает четвертое место в отборочной группе "В".Что касается сборной Швеции, то подопечные Янне Андерссона одержали пять побед и потерпели всего одно поражение (Греции со счетом 1:2). Скандинавы на два очка опережают Испанию. Для того, чтобы напрямую квалифицироваться в финальную часть ЧМ и избежать стыковым матчей, Швеции необходимо обыграть Грузию и в заключительной встрече не проиграть Испании.Стоит также отметить, что на матч будет допущено порядка 6,6 тысячи болельщиков, что составляет 30% от общей вместимости "Батуми Арены". Данная мера вызвана ковид-ограничениями в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, грузия, футбол, швеция, чемпионат мира по футболу

Матч сборных Грузии и Швеции: смогут ли грузинские футболисты взять реванш

10:22 11.11.2021
© Facebook / Georgian Football FederationПолузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Грузии и Швеции - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© Facebook / Georgian Football Federation
Сборные Грузии и Швеции встречались только один раз в истории – в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира
ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми. Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени.
Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать на бровках ему будут Йуст ван Зуйлен и Йохан Балдер. Судья на VAR также представляет Нидерланды – Йохем Кампхёйс.
Сборные Грузии и Швеции встречались только один раз – в нынешнем отборочном цикле. В марте в Сольне шведы победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Виктор Классон с передачи Златана Ибрагимовича.
В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка. Подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью 1:1 с Грецией и обыграли Косово 2:1. На данный момент грузинская сборная занимает четвертое место в отборочной группе "В".
Что касается сборной Швеции, то подопечные Янне Андерссона одержали пять побед и потерпели всего одно поражение (Греции со счетом 1:2). Скандинавы на два очка опережают Испанию. Для того, чтобы напрямую квалифицироваться в финальную часть ЧМ и избежать стыковым матчей, Швеции необходимо обыграть Грузию и в заключительной встрече не проиграть Испании.
Стоит также отметить, что на матч будет допущено порядка 6,6 тысячи болельщиков, что составляет 30% от общей вместимости "Батуми Арены". Данная мера вызвана ковид-ограничениями в Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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