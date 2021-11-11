https://sputnik-georgia.ru/20211111/match-sbornykh-gruzii-i-shvetsii-smogut-li-gruzinskie-futbolisty-vzyat-revansh-261968892.html

Матч сборных Грузии и Швеции: смогут ли грузинские футболисты взять реванш

Матч сборных Грузии и Швеции: смогут ли грузинские футболисты взять реванш

Сборные Грузии и Швеции встречались только один раз в истории – в нынешнем отборочном цикле чемпионата мира 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T10:22+0400

2021-11-11T10:22+0400

2021-11-11T10:22+0400

спорт

грузия

футбол

швеция

чемпионат мира по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/1a/251277751_0:66:1779:1067_1920x0_80_0_0_64918fff775993f19e14c44f52aa6895.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя – Sputnik. Отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Грузии и Швеции состоится 11 ноября в Батуми. Начало встречи в 21:00 по тбилисскому времени.Обслуживать матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогать на бровках ему будут Йуст ван Зуйлен и Йохан Балдер. Судья на VAR также представляет Нидерланды – Йохем Кампхёйс.Сборные Грузии и Швеции встречались только один раз – в нынешнем отборочном цикле. В марте в Сольне шведы победили со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Виктор Классон с передачи Златана Ибрагимовича.В семи отборочных матчах ЧМ-2022 сборная Грузии набрала четыре очка. Подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью 1:1 с Грецией и обыграли Косово 2:1. На данный момент грузинская сборная занимает четвертое место в отборочной группе "В".Что касается сборной Швеции, то подопечные Янне Андерссона одержали пять побед и потерпели всего одно поражение (Греции со счетом 1:2). Скандинавы на два очка опережают Испанию. Для того, чтобы напрямую квалифицироваться в финальную часть ЧМ и избежать стыковым матчей, Швеции необходимо обыграть Грузию и в заключительной встрече не проиграть Испании.Стоит также отметить, что на матч будет допущено порядка 6,6 тысячи болельщиков, что составляет 30% от общей вместимости "Батуми Арены". Данная мера вызвана ковид-ограничениями в Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, футбол, швеция, чемпионат мира по футболу