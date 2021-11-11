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Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото
Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото
Несмотря на жесткие ограничения, афганские девочки и девушки продолжают учиться в школах и вузах. Смотрите в фотоленте Sputnik, как получают образование при... 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T09:11+0400
2021-11-11T09:11+0400
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После прихода к власти в Афганистане боевики радикального движение "Талибан"* запретили многим девочкам ходить в школы, а студентки смогли посещать вузы только при выполнении определенных условий.Среди них – закрытая одежда и занятия в отдельных от мужчин аудиториях. Также девушки обязаны уходить с учебы раньше.* – террористическая организация, запрещенная в РФ и Таджикистане
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, фотоленты, мультимедиа, афганистан, образование, новости в фотографиях, фото
Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото 09:11 11.11.2021 (обновлено: 09:23 11.11.2021)
Несмотря на жесткие ограничения, афганские девочки и девушки продолжают учиться в школах и вузах. Смотрите в фотоленте Sputnik, как получают образование при Талибане
После прихода к власти в Афганистане боевики радикального движение "Талибан"* запретили многим девочкам ходить в школы, а студентки смогли посещать вузы только при выполнении определенных условий.
Среди них – закрытая одежда и занятия в отдельных от мужчин аудиториях. Также девушки обязаны уходить с учебы раньше.
* –
террористическая организация, запрещенная в РФ и Таджикистане © REUTERS / Zohra Bensemra
Десятилетняя Хадиа на уроке в одной из школ Кабула. Девочка хочет стать врачом, но если через два года ей не разрешат продолжить обучение, она не сможет осуществить свою мечту
Десятилетняя Хадиа на уроке в одной из школ Кабула. Девочка хочет стать врачом, но если через два года ей не разрешат продолжить обучение, она не сможет осуществить свою мечту
Сейчас Хадиа учится в четвертом классе
Домашнее задание Хадиа делает вместе с сестрой Сахар
© REUTERS / Zohra Bensemra
А 11-классница Сахар продолжает учиться с помощью уроков на YouTube. В будущем она хочет стать инженером
А 11-классница Сахар продолжает учиться с помощью уроков на YouTube. В будущем она хочет стать инженером
Девушка даже превратила свою комнату в импровизированный класс
Сахар помогает учиться ее сестра, 19-летняя Севита
Боевик "Талибана"* охраняет вход в школу
Большинство девочек хотят учиться, но боятся ходить в школу из-за заполнивших улицы городов боевиков
© REUTERS / Zohra Bensemra
Например, 20-летняя Хава учится в педагогическом университете Кабула. С тех пор, как талибы пришли к власти, она не может попасть в вуз
Например, 20-летняя Хава учится в педагогическом университете Кабула. С тех пор, как талибы пришли к власти, она не может попасть в вуз
Однако жесткие условия не останавливают девушек на пути к их мечтам