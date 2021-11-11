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Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото
Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото
Несмотря на жесткие ограничения, афганские девочки и девушки продолжают учиться в школах и вузах. Смотрите в фотоленте Sputnik, как получают образование при... 11.11.2021, Sputnik Грузия
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После прихода к власти в Афганистане боевики радикального движение "Талибан"* запретили многим девочкам ходить в школы, а студентки смогли посещать вузы только при выполнении определенных условий.Среди них – закрытая одежда и занятия в отдельных от мужчин аудиториях. Также девушки обязаны уходить с учебы раньше.* – террористическая организация, запрещенная в РФ и Таджикистане
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Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото

09:11 11.11.2021 (обновлено: 09:23 11.11.2021)
Несмотря на жесткие ограничения, афганские девочки и девушки продолжают учиться в школах и вузах. Смотрите в фотоленте Sputnik, как получают образование при Талибане
После прихода к власти в Афганистане боевики радикального движение "Талибан"* запретили многим девочкам ходить в школы, а студентки смогли посещать вузы только при выполнении определенных условий.
Среди них – закрытая одежда и занятия в отдельных от мужчин аудиториях. Также девушки обязаны уходить с учебы раньше.
* – террористическая организация, запрещенная в РФ и Таджикистане
© REUTERS / Zohra Bensemra

Десятилетняя Хадиа на уроке в одной из школ Кабула. Девочка хочет стать врачом, но если через два года ей не разрешат продолжить обучение, она не сможет осуществить свою мечту

Десятилетняя Хадиа на уроке в одной из школ Кабула. Девочка хочет стать врачом, но если через два года ей не разрешат продолжить обучение, она не сможет осуществить свою мечту - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Десятилетняя Хадиа на уроке в одной из школ Кабула. Девочка хочет стать врачом, но если через два года ей не разрешат продолжить обучение, она не сможет осуществить свою мечту

© REUTERS / Zohra Bensemra

Сейчас Хадиа учится в четвертом классе

Сейчас Хадиа учится в четвертом классе - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Сейчас Хадиа учится в четвертом классе

© REUTERS / Zohra Bensemra

Домашнее задание Хадиа делает вместе с сестрой Сахар

Домашнее задание Хадиа делает вместе с сестрой Сахар - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Домашнее задание Хадиа делает вместе с сестрой Сахар

© REUTERS / Zohra Bensemra

А 11-классница Сахар продолжает учиться с помощью уроков на YouTube. В будущем она хочет стать инженером

А 11-классница Сахар продолжает учиться с помощью уроков на YouTube. В будущем она хочет стать инженером - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

А 11-классница Сахар продолжает учиться с помощью уроков на YouTube. В будущем она хочет стать инженером

© REUTERS / Zohra Bensemra

Девушка даже превратила свою комнату в импровизированный класс

Девушка даже превратила свою комнату в импровизированный класс - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Девушка даже превратила свою комнату в импровизированный класс

© REUTERS / Zohra Bensemra

Сахар помогает учиться ее сестра, 19-летняя Севита

Сахар помогает учиться ее сестра, 19-летняя Севита - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Сахар помогает учиться ее сестра, 19-летняя Севита

© REUTERS / Zohra Bensemra

Боевик "Талибана"* охраняет вход в школу

Боевик &quot;Талибана&quot;* охраняет вход в школу - Sputnik Грузия
7/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Боевик "Талибана"* охраняет вход в школу

© REUTERS / Zohra Bensemra

Большинство девочек хотят учиться, но боятся ходить в школу из-за заполнивших улицы городов боевиков

Большинство девочек хотят учиться, но боятся ходить в школу из-за заполнивших улицы городов боевиков - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Большинство девочек хотят учиться, но боятся ходить в школу из-за заполнивших улицы городов боевиков

© REUTERS / Zohra Bensemra

Например, 20-летняя Хава учится в педагогическом университете Кабула. С тех пор, как талибы пришли к власти, она не может попасть в вуз

Например, 20-летняя Хава учится в педагогическом университете Кабула. С тех пор, как талибы пришли к власти, она не может попасть в вуз - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Например, 20-летняя Хава учится в педагогическом университете Кабула. С тех пор, как талибы пришли к власти, она не может попасть в вуз

© REUTERS / Zohra Bensemra

Однако жесткие условия не останавливают девушек на пути к их мечтам

Однако жесткие условия не останавливают девушек на пути к их мечтам - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS / Zohra Bensemra

Однако жесткие условия не останавливают девушек на пути к их мечтам

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