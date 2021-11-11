https://sputnik-georgia.ru/20211111/mechty-silnee-strakha-afganskie-devushki-i-devochki-za-ucheboy---foto-261967951.html

Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото

Мечты сильнее страха: афганские девушки и девочки за учебой – фото

Несмотря на жесткие ограничения, афганские девочки и девушки продолжают учиться в школах и вузах. Смотрите в фотоленте Sputnik, как получают образование при... 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T09:11+0400

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После прихода к власти в Афганистане боевики радикального движение "Талибан"* запретили многим девочкам ходить в школы, а студентки смогли посещать вузы только при выполнении определенных условий.Среди них – закрытая одежда и занятия в отдельных от мужчин аудиториях. Также девушки обязаны уходить с учебы раньше.* – террористическая организация, запрещенная в РФ и Таджикистане

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в мире, фотоленты, мультимедиа, афганистан, образование, новости в фотографиях, фото