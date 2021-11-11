https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-gruzii-predstavil-svoyu-versiyu-resheniya-espch-po-saakashvili-261969372.html
Минюст Грузии представил свою версию решения ЕСПЧ по Саакашвили
Минюст Грузии представил свою версию решения ЕСПЧ по Саакашвили
До 24 ноября Европейскому суду должны ежедневно предоставлять информацию о состоянии здоровья и безопасности Саакашвили 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T07:01+0400
2021-11-11T07:01+0400
2021-11-11T09:14+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Страсбургский суд не удовлетворил требование адвокатов о переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, но обязал предоставлять информацию о его состоянии до 24 ноября, написал министр юстиции Рати Брегадзе на своей странице в соцсети Facebook.По данным министра, правительству Грузии сообщили, что представители Саакашвили обратились в ЕСПЧ с требованием незамедлительно перевести Саакашвили из лечебного учреждения №18 в многопрофильную гражданскую клинику.Он отметил, что грузинская сторона должна до 24 ноября предоставлять информацию о состоянии здоровья и безопасности Саакашвили.Адвокат Саакашвили Ника Гварамия ранее заявил, что ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность Саакашвили, а также ежедневно предоставлять суду информацию о его состоянии.По его словам, ЕСПЧ также обязал власти обеспечить адекватную реабилитацию и лечение Саакашвили в том случае, если он прекратит голодовку.Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Минюст Грузии представил свою версию решения ЕСПЧ по Саакашвили
07:01 11.11.2021 (обновлено: 09:14 11.11.2021)
До 24 ноября Европейскому суду должны ежедневно предоставлять информацию о состоянии здоровья и безопасности Саакашвили
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Страсбургский суд не удовлетворил требование адвокатов о переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, но обязал предоставлять информацию о его состоянии до 24 ноября, написал министр юстиции Рати Брегадзе на своей странице в соцсети Facebook
.
По данным министра, правительству Грузии сообщили, что представители Саакашвили обратились в ЕСПЧ с требованием незамедлительно перевести Саакашвили из лечебного учреждения №18 в многопрофильную гражданскую клинику.
"Страсбургский суд не удовлетворил вышеуказанное требование истцов и вместо призыва к государству о переводе Саакашвили в гражданскую клинику настоятельно призвал сторону истца прекратить голодовку", – отмечает Брегадзе.
Он отметил, что грузинская сторона должна до 24 ноября предоставлять информацию о состоянии здоровья и безопасности Саакашвили.
Адвокат Саакашвили Ника Гварамия ранее заявил, что ЕСПЧ обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность Саакашвили, а также ежедневно предоставлять суду информацию о его состоянии.
По его словам, ЕСПЧ также обязал власти обеспечить адекватную реабилитацию и лечение Саакашвили в том случае, если он прекратит голодовку.
Саакашвили уже 41-й день как объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".
СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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