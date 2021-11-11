Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-obnarodoval-kadry-dostavki-saakashvili-v-tyuremnuyu-bolnitsu---video--261983747.html
Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео
Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео
Брегадзе обвинил адвокатов Саакашвили во лжи и обнародовал кадры доставки политика в тюремную больницу 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T14:20+0400
2021-11-11T15:44+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261989042_113:140:2113:1265_1920x0_80_0_0_66e01b9c6a5cc87224ef8b934a15b69c.jpg
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил на обвинения по поводу "бесчеловечного обращения" с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его этапирования в тюремную больницу.На специальном брифинге глава Минюста процитировал слова одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который говорил, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы".В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр."Нашей целью всегда было, есть и будет, чтобы наша общество было информировано и знало правду. Именно с этой целью Специальная пенитенциарная служба обнародует кадры, которые предоставят нашему обществу информацию о том, как поселили в лечебное учреждение №18 заключенного Саакашвили, также разместили в палату и факт физического оскорбления сотрудников и повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе.Министр также разъяснил причины перевода Саакашвили в тюремную больницу."Как известно, он отказался от существенной части лечения, соответственно, риск ухудшения состояния его здоровья был растущим. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья и с целью минимизации подобных рисков, было принято решение перевести его в лечебное учреждение №18", – отметил Брегадзе.Что говорил Гварамия? Ранее адвокат экс-президента заявлял, что машину с Саакашвили остановили не прямо у больницы, а в 30 метрах от нее. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0b/261989042_0:166:1465:1265_1920x0_80_0_0_1412a0a6892a4cc5865fe97075acbd8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео

14:20 11.11.2021 (обновлено: 15:44 11.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerПортрет Саакашвили на плакате протестующей оппозиции и его сторонников из ЕНД
Портрет Саакашвили на плакате протестующей оппозиции и его сторонников из ЕНД - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Брегадзе обвинил адвокатов Саакашвили во лжи и обнародовал кадры доставки политика в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил на обвинения по поводу "бесчеловечного обращения" с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его этапирования в тюремную больницу.
На специальном брифинге глава Минюста процитировал слова одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который говорил, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы".

"Это огромная ложь… Реанимобиль остановился прямо у дверей учреждения, где его никто не смог бы увидеть... Сам заключенный не подчинился законным требованиям наших сотрудников, когда он должен был выйти из реанимобиля и заселиться в указанное учреждение. И в это время он нанес словесное и физическое оскорбление нашему сотруднику", – сказал Брегадзе.

В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр.
"Нашей целью всегда было, есть и будет, чтобы наша общество было информировано и знало правду. Именно с этой целью Специальная пенитенциарная служба обнародует кадры, которые предоставят нашему обществу информацию о том, как поселили в лечебное учреждение №18 заключенного Саакашвили, также разместили в палату и факт физического оскорбления сотрудников и повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе.
Министр также разъяснил причины перевода Саакашвили в тюремную больницу.
"Как известно, он отказался от существенной части лечения, соответственно, риск ухудшения состояния его здоровья был растущим. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья и с целью минимизации подобных рисков, было принято решение перевести его в лечебное учреждение №18", – отметил Брегадзе.

Что говорил Гварамия?

Ранее адвокат экс-президента заявлял, что машину с Саакашвили остановили не прямо у больницы, а в 30 метрах от нее.

"До глданской тюрьмы Михаила Саакашвили привезли на машине, но последние 30 метров не проехали на машине и специально вывели у корпуса для заключенных. Как только машина остановилась, начали матерится. Но никто не должен был знать, что в той машине находится Саакашвили. С того места вытащили, и в прямом смысле этого слова, тащили 30 метров и так довели до корпуса больницы", – сказал Гварамия.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:06Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках"
15:40Глава Минюста Грузии перечислил "привилегии" заключенного Саакашвили
15:30Глава Минюста назвал условие возвращения Саакашвили в руставскую тюрьму
15:21Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси
15:07Глава Минюста Грузии ответил на обвинения о "похищении" Саакашвили
14:52Спектакль "Кроткая" покажут в театре Грибоедова в честь 200-летия Достоевского
14:39Кадры этапирования Саакашвили подтверждают нечеловеческое обращение – адвокат
14:37В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов
14:20Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео
14:06"Закон можно обойти": ВМС США нашли способ закрепиться в Черном море
13:56Минюст Грузии приветствует решение Страсбургского суда по Саакашвили
13:51Патриархия Грузии осудила митрополита, причастившего Саакашвили в тюрьме
13:36Лили Коллинз появится в сериале "Эмили в Париже" в платье от грузинского дизайнера
13:21Гвасалия признан лучшим женским дизайнером года по версии Совета модельеров Америки
13:06Ковид-статистика Грузии: число инфицированных незначительно снизилось
12:51Достоевский и Грузия: история не любви, а восхищения
12:34Премьер Грузии отказался комментировать решение Страсбургского суда по Саакашвили
12:19Слишком много для маленькой Грузии – эксперт об эпидситуации в стране
12:04Жителей Тбилиси информируют о специфике работы Службы госинспектора
11:20Аресты на акциях в поддержку Саакашвили: аппарат Народного защитника обратился к МВД