https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-obnarodoval-kadry-dostavki-saakashvili-v-tyuremnuyu-bolnitsu---video--261983747.html

Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео

Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео

Брегадзе обвинил адвокатов Саакашвили во лжи и обнародовал кадры доставки политика в тюремную больницу 11.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-11T14:20+0400

2021-11-11T15:44+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил на обвинения по поводу "бесчеловечного обращения" с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его этапирования в тюремную больницу.На специальном брифинге глава Минюста процитировал слова одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который говорил, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы".В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр."Нашей целью всегда было, есть и будет, чтобы наша общество было информировано и знало правду. Именно с этой целью Специальная пенитенциарная служба обнародует кадры, которые предоставят нашему обществу информацию о том, как поселили в лечебное учреждение №18 заключенного Саакашвили, также разместили в палату и факт физического оскорбления сотрудников и повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе.Министр также разъяснил причины перевода Саакашвили в тюремную больницу."Как известно, он отказался от существенной части лечения, соответственно, риск ухудшения состояния его здоровья был растущим. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья и с целью минимизации подобных рисков, было принято решение перевести его в лечебное учреждение №18", – отметил Брегадзе.Что говорил Гварамия? Ранее адвокат экс-президента заявлял, что машину с Саакашвили остановили не прямо у больницы, а в 30 метрах от нее. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили