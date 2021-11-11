https://sputnik-georgia.ru/20211111/minyust-obnarodoval-kadry-dostavki-saakashvili-v-tyuremnuyu-bolnitsu---video--261983747.html
Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео
Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео
Брегадзе обвинил адвокатов Саакашвили во лжи и обнародовал кадры доставки политика в тюремную больницу 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T14:20+0400
2021-11-11T14:20+0400
2021-11-11T15:44+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил на обвинения по поводу "бесчеловечного обращения" с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его этапирования в тюремную больницу.На специальном брифинге глава Минюста процитировал слова одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который говорил, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы".В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр."Нашей целью всегда было, есть и будет, чтобы наша общество было информировано и знало правду. Именно с этой целью Специальная пенитенциарная служба обнародует кадры, которые предоставят нашему обществу информацию о том, как поселили в лечебное учреждение №18 заключенного Саакашвили, также разместили в палату и факт физического оскорбления сотрудников и повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе.Министр также разъяснил причины перевода Саакашвили в тюремную больницу."Как известно, он отказался от существенной части лечения, соответственно, риск ухудшения состояния его здоровья был растущим. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья и с целью минимизации подобных рисков, было принято решение перевести его в лечебное учреждение №18", – отметил Брегадзе.Что говорил Гварамия? Ранее адвокат экс-президента заявлял, что машину с Саакашвили остановили не прямо у больницы, а в 30 метрах от нее. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео
14:20 11.11.2021 (обновлено: 15:44 11.11.2021)
Брегадзе обвинил адвокатов Саакашвили во лжи и обнародовал кадры доставки политика в тюремную больницу
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе ответил на обвинения по поводу "бесчеловечного обращения" с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили во время его этапирования в тюремную больницу.
На специальном брифинге глава Минюста процитировал слова одного из адвокатов экс-президента Ники Гварамия, который говорил, что Саакашвили "вытащили из машины и 30 метров тащили до корпуса больницы".
"Это огромная ложь… Реанимобиль остановился прямо у дверей учреждения, где его никто не смог бы увидеть... Сам заключенный не подчинился законным требованиям наших сотрудников, когда он должен был выйти из реанимобиля и заселиться в указанное учреждение. И в это время он нанес словесное и физическое оскорбление нашему сотруднику", – сказал Брегадзе.
В связи с указанным фактом следствие ведет как Служба государственного инспектора, так и Генеральная инспекция Минюста Грузии, отметил министр.
"Нашей целью всегда было, есть и будет, чтобы наша общество было информировано и знало правду. Именно с этой целью Специальная пенитенциарная служба обнародует кадры, которые предоставят нашему обществу информацию о том, как поселили в лечебное учреждение №18 заключенного Саакашвили, также разместили в палату и факт физического оскорбления сотрудников и повреждения медицинской техники", – отметил Брегадзе.
Министр также разъяснил причины перевода Саакашвили в тюремную больницу.
"Как известно, он отказался от существенной части лечения, соответственно, риск ухудшения состояния его здоровья был растущим. Чтобы избежать ухудшения состояния здоровья и с целью минимизации подобных рисков, было принято решение перевести его в лечебное учреждение №18", – отметил Брегадзе.
Что говорил Гварамия?
Ранее адвокат экс-президента заявлял, что машину с Саакашвили остановили не прямо у больницы, а в 30 метрах от нее.
"До глданской тюрьмы Михаила Саакашвили привезли на машине, но последние 30 метров не проехали на машине и специально вывели у корпуса для заключенных. Как только машина остановилась, начали матерится. Но никто не должен был знать, что в той машине находится Саакашвили. С того места вытащили, и в прямом смысле этого слова, тащили 30 метров и так довели до корпуса больницы", – сказал Гварамия.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своей голодовке 42 дня назад.
Из-за ухудшения состояния его здоровья экс-президента доставили в тюремную клинику. Сам Саакашвили, по словам адвокатов, отказывается в данный момент от медицинской помощи и лечения.
Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения". СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.
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