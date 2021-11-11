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Молдова – Шотландия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Молдова – Шотландия: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Молдовы и Шотландии

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В отборочной группе "F" победитель уже определен. Сборная Дании досрочно заняла первое место и автоматически квалифицировалась на ЧМ-2022 года. За путевку в стыки борются две команды – Шотландия и Израиль. При этом британцы на четыре очка опережают израильтян.Игра, которая состоится в Кишиневе, может стать для Шотландии решающей. В случае победы подопечные Стива Кларка гарантируют себе вторую строчку в группе и выход в стыковые матчи. Учитывая слабость нынешней Молдовы – это вполне осуществимая задача.В восьми матчах нынешнего отборочного цикла шотландцы одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение от Дании (0:2). Особенно "тартановая армия" хороша осенью – в Молдову шотландцы едут, имея за спиной четыре подряд победы.Сборную Молдовы можно отнести к одной из слабейших команд квалификации. В восьми матчах всего одно набранное очко, четыре забитых гола и 24 (!) пропущенных. Хуже показатели только у Гибралтара (34) и Сан-Марино (32).Вполне логично, что Шотландия считается фаворитом предстоящей игры. На победу гостей букмекеры предлагают коэффициент 1,22 (против 15,5 на Молдову).С большей долей вероятности можно предположить, что шотландцы увезут из Кишинева три очка. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня. Однако я не думаю, что матч получится результативным. Четыре из последних пяти побед Шотландии были с одинаковым счетом 1:0. Скорее всего, в аналогичном ключе пройдет и предстоящая встреча. Поэтому предположу, что Шотландия не проиграет при минимальном количестве голов.Ставка: Шотландия не проиграет и в матче будет забито меньше 2.5 голов за 2,18.Ставка: обе команды забьют за 2,03.

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спорт, футбол, молдова, шотландия, прогнозы результатов футбольных матчей