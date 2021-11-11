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Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси
Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси
Требования оппозиции неизменны – освобождение Саакашвили и назначение досрочных выборов 11.11.2021, Sputnik Грузия
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новости
грузия
михаил саакашвили
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников оппозиции во главе с лидерами различных партий устроили шествие от памятника Важа-Пшавела до здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.Участники шествия уже перекрыли проезжую часть дороги и создали небольшую пробку. За участниками шествия следит патрульная полиция.До начала шествия к протестующим обратился лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.По его словам, планы на завтрашний день будут озвучены вечером, как и каждый день.Оппозиция объявила о начале протестного движения 8 ноября. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных ведомств с одними и теми же требованиями: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и назначение досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси

15:21 11.11.2021 (обновлено: 15:48 11.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovСторонники ЕНД и Саакашвили проводят акцию протеста в Сабуртало у памятника Важа Пшавела
Сторонники ЕНД и Саакашвили проводят акцию протеста в Сабуртало у памятника Важа Пшавела - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Требования оппозиции неизменны – освобождение Саакашвили и назначение досрочных выборов
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников оппозиции во главе с лидерами различных партий устроили шествие от памятника Важа-Пшавела до здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.
Участники шествия уже перекрыли проезжую часть дороги и создали небольшую пробку. За участниками шествия следит патрульная полиция.
До начала шествия к протестующим обратился лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.

"Нашей целью не является и никогда не будет насилие. Мы не собираемся куда-то врываться или оскорблять других, потому что мы правы. И как правые люди, мы мирно и стойко боремся с системой. Наши планы – мирные акции на различных локациях", – сказал Мелия.

По его словам, планы на завтрашний день будут озвучены вечером, как и каждый день.
Оппозиция объявила о начале протестного движения 8 ноября. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных ведомств с одними и теми же требованиями: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и назначение досрочных парламентских выборов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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