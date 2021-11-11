https://sputnik-georgia.ru/20211111/oppozitsiya-ustroila-shestvie-v-podderzhku-saakashvili-tbilisi-261986324.html

Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси

Оппозиция устроила шествие в поддержку Саакашвили в Тбилиси

Требования оппозиции неизменны – освобождение Саакашвили и назначение досрочных выборов 11.11.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Несколько сотен сторонников оппозиции во главе с лидерами различных партий устроили шествие от памятника Важа-Пшавела до здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.Участники шествия уже перекрыли проезжую часть дороги и создали небольшую пробку. За участниками шествия следит патрульная полиция.До начала шествия к протестующим обратился лидер главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия.По его словам, планы на завтрашний день будут озвучены вечером, как и каждый день.Оппозиция объявила о начале протестного движения 8 ноября. С тех пор она ежедневно проводит акции протеста у разных ведомств с одними и теми же требованиями: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и назначение досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, акция протеста, возвращение и арест саакашвили