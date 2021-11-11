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Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за повышения военной активности США
Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за повышения военной активности США
Нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, отметили в Кремле 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T16:25+0400
2021-11-11T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Минобороны России заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море, сообщает РИА Новости.Ведомство отмечает, что возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации."За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", - рассказали в Минобороны.Также к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова попытался приблизиться самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании. В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от границы РФ, после чего разведчик Великобритании изменил курс в направлении от границы России.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия встревожена обстановкой в Черном море.Он отметил, что Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор, и выразил сожаление, что западные страны пренебрегают возрастанием риска столкновений.Высказались о ситуации в регионе и в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин следит за ситуацией и действия США в Черном море являются предметом его обеспокоенности.По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было.Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.
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политика, россия, новости, в мире, владимир путин, сша, черное море
Россия встревожена обстановкой в Черном море из-за повышения военной активности США
16:25 11.11.2021 (обновлено: 16:48 11.11.2021)
Нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, отметили в Кремле
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
Минобороны России заявило о повышении военной активности США и их союзников по НАТО в Черном море, сообщает РИА Новости
.
Ведомство отмечает, что возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.
"За последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО", - рассказали в Минобороны.
Также к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова попытался приблизиться самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании. В целях контроля за его действиями был поднят в воздух истребитель Су-30 ВКС России. Он приблизился к британскому самолету на удалении около 30 километров от границы РФ, после чего разведчик Великобритании изменил курс в направлении от границы России.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия встревожена обстановкой в Черном море.
"Мы действительно встревожены тем, что происходит в Черноморском регионе, это непрекращающаяся череда провокаций, которые осуществляют Соединенные Штаты и союзники по НАТО и некоторые клиенты этих государств в регионе <…> Что в Черном море делают американские корабли за тысячи миль от пунктов своего базирования? Никакие объяснения, что все это ради свободы судоходства, не работают. Всё это - игра с огнем, это очередная попытка испытать нас на прочность", - сказал он журналистам.
Он отметил, что Москва видит насквозь эти замыслы и готова давать отпор, и выразил сожаление, что западные страны пренебрегают возрастанием риска столкновений.
Высказались о ситуации в регионе и в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что президент Владимир Путин следит за ситуацией и действия США в Черном море являются предметом его обеспокоенности.
По его словам, нахождение американских кораблей вблизи российских границ требует повышенного внимания, но контактов между администрациями президентов пока не было.
Ранее в Черное море прибыли флагман Шестого флота США Mount Whitney и эсминец Porter для военных учений. В российском Минобороны, комментируя присутствие в акватории американских судов, сообщили, что контролируют их действия. В ведомстве считают, что США пытаются создать военную группировку у границ России, одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. Штаты изучают обстановку на случай решения конфликта в Донбассе силой, полагают в министерстве.