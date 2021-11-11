https://sputnik-georgia.ru/20211111/shestvie-end-s-trebovaniem-osvobodit-saakashvili-k-zdaniyu-sgb-gruzii---video-261999123.html

Шествие ЕНД с требованием освободить Саакашвили к зданию СГБ Грузии - видео

Шествие ЕНД с требованием освободить Саакашвили к зданию СГБ Грузии - видео

Несколько сотен сторонников оппозиции и "Единого нацдвижения" во главе с лидерами различных партий устроили шествие от памятника Важа-Пшавела до здания Службы... 11.11.2021, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

единое нацдвижение

акции протеста

видео-новости из грузии

возвращение и арест саакашвили

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Оппозиция проведет две масштабные акции в пятницу в противоположных частях города, заявил председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия у здания СГБ Грузии, финальной точки протестного шествия. Новая акция у СГБ, в отличие от вчерашнего митинга, прошла без эксцессов и задержаний ее участников.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Оппозиционные партии 8 ноября объявили о начале протестного движения на многотысячном митинге на площади Свободы и объявили свои три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение внеочередных досрочных выборов. С тех пор оппозиция ежедневно проводит акции протеста у различных ведомств."Завтра мы соберемся в двух локациях: у станции метро "300 арагвели" и у станции метро "Дидубе" в два часа", - заявил Ника Мелия. При этом лидер "Нацдвижения" не уточнил, куда направятся собравшиеся у станций метро протестующие. По его словам, протест приносит результаты и он полностью поддерживает решение Саакашвили прекратить голодовку в случае перевода в гражданскую клинику.

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