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В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов

В Грузии потеплеет до плюс 22 градусов

Ненастные ветренные дни скоро сменит ясная теплая погода 11.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют улучшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.По данным Агентства окружающей среды, сегодня до второй половины дня в отдельных районах страны сохранится дождливая погода.С 12 до 16 ноября в Западной Грузии будет тепло и без осадков. Сегодня и завтра температура воздуха зафиксируется в пределах 10-15 градусов, а 13-15 ноября столбик термометра поднимется до 17-22 градусов тепла.Небольшие осадки и туман сохранятся в отдельных районах Восточной Грузии 11 и 12 ноября. Температура воздуха будет плюс 6-11 градусов. Прояснится с 16 ноября. Температура воздуха поднимется до 11-16 градусов.Небольшие осадки и туман, в основном ночью и утром, ожидаются в Тбилиси сегодня и завтра. Температура воздуха будет плюс 9-11 градусов. Дальше погода в столице Грузии улучшится. Столбик термометра поднимется до плюс 14-16 градусов тепла.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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