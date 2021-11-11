https://sputnik-georgia.ru/20211111/yunesko-prisudila-batumi-zvanie-gorod-muzyki--261972833.html
ЮНЕСКО присвоила Батуми звание "Город музыки"
ЮНЕСКО присвоила Батуми звание "Город музыки"
Отныне музыкальный Батуми будет делиться передовым опытом и способствовать развитию культурной жизни в мире 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T11:05+0400
2021-11-11T11:05+0400
2021-11-11T11:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. ЮНЕСКО удостоила Батуми звания "Город музыки" – грузинский город впервые завоевал такой титул и вошел в сеть творческих городов ЮНЕСКО, говорится в сообщении администрации правительства Аджарии в Facebook.Звание было присвоено на основании заявки, поданной мэрией Батуми в ЮНЕСКО, отмечают в ведомстве. Это означает готовность города делиться передовым опытом, укреплять сотрудничество, способствовать развитию творчества и индустрии культуры, а также расширению участия в культурной жизни."Представители музыкальной индустрии города получат возможность участвовать в уникальных проектах или мероприятиях, которые открыты только для представителей музыкальных городов ЮНЕСКО", – отмечают в аджарском правительстве.Помимо Батуми, в этот раз титул "Город музыки ЮНЕСКО" получили Таллин (Эстония), Абу-Даби (ОАЭ), Белфаст (Великобритания), Уанкайо (Перу), Ибаге (Колумбия), Харьков (Украина), Лондон (Канада), Порт-Луи (Маврикий), Ресифи (Бразилия), Сантьяго-де-Куба (Куба) и Халапа (Мексика).Сеть творческих городов ЮНЕСКО была основана в 2004 году с целью обозначить значение роли культуры и творчества в устойчивом развитии городов. Титулы городов – постоянные.В сети ЮНЕСКО семь категорий: города дизайна, кино, гастрономические города, литературные, города ремесел и народной культуры, музыкальные, а также города медиакультуры. Один город может входить лишь в одну категорию. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, батуми, юнеско, музыка
ЮНЕСКО присвоила Батуми звание "Город музыки"
11:05 11.11.2021 (обновлено: 11:17 11.11.2021)
Отныне музыкальный Батуми будет делиться передовым опытом и способствовать развитию культурной жизни в мире
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik.
ЮНЕСКО удостоила Батуми звания "Город музыки" – грузинский город впервые завоевал такой титул и вошел в сеть творческих городов ЮНЕСКО, говорится в сообщении администрации правительства Аджарии в Facebook
.
Звание было присвоено на основании заявки, поданной мэрией Батуми в ЮНЕСКО, отмечают в ведомстве. Это означает готовность города делиться передовым опытом, укреплять сотрудничество, способствовать развитию творчества и индустрии культуры, а также расширению участия в культурной жизни.
"Представители музыкальной индустрии города получат возможность участвовать в уникальных проектах или мероприятиях, которые открыты только для представителей музыкальных городов ЮНЕСКО", – отмечают в аджарском правительстве.
Помимо Батуми, в этот раз титул "Город музыки ЮНЕСКО" получили Таллин (Эстония), Абу-Даби (ОАЭ), Белфаст (Великобритания), Уанкайо (Перу), Ибаге (Колумбия), Харьков (Украина), Лондон (Канада), Порт-Луи (Маврикий), Ресифи (Бразилия), Сантьяго-де-Куба (Куба) и Халапа (Мексика).
Сеть творческих городов ЮНЕСКО была основана в 2004 году с целью обозначить значение роли культуры и творчества в устойчивом развитии городов. Титулы городов – постоянные.
В сети ЮНЕСКО семь категорий: города дизайна, кино, гастрономические города, литературные, города ремесел и народной культуры, музыкальные, а также города медиакультуры. Один город может входить лишь в одну категорию.
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