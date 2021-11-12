Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211112/aktsiya-girchi-v-tbilisi-zavershilas-evakuatsiey-i-shtrafom-262022977.html
Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
Акция-перформанс партии "Гирчи" завершилась штрафом 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T16:11+0400
2021-11-12T16:14+0400
новости
грузия
партия "гирчи"
зураб джапаридзе
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260668712_0:192:3067:1917_1920x0_80_0_0_123a0635324fa81f8d498250f865483f.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи - больше свободы" в пятницу устроила перфоманс в шести городах Грузии и перекрыла автомобилями вход в здание Службы государственной безопасности (СГБ).В Тбилиси здание СГБ заблокировал лидер партии Зураб Джапаридзе, для которого эта акция завершилась штрафом.Джапаридзе поставил свой автомобиль у здания СГБ и закрылся в нем. Сотрудники правоохранительных органов вывезли Джапаридзе на его автомобиле с территории на эвакуаторе. Примечательно, что оппозиционер не вышел из машины и его эвакуировали вместе с автомобилем.После его отпустили, выписав штраф в размере 200 лари за перекрытие проезжей части.Однако помимо этого Джапаридзе обвинили в неподчинении полиции, по этому вопросу назначен суд.Грузинская оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260668712_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_aa0a91c961fafbe367cb81e8e483e6f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, партия "гирчи", зураб джапаридзе, возвращение и арест саакашвили

Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом

16:11 12.11.2021 (обновлено: 16:14 12.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЗураб Джапаридзе
Зураб Джапаридзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Подписаться на
Акция-перформанс партии "Гирчи" завершилась штрафом
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи - больше свободы" в пятницу устроила перфоманс в шести городах Грузии и перекрыла автомобилями вход в здание Службы государственной безопасности (СГБ).
В Тбилиси здание СГБ заблокировал лидер партии Зураб Джапаридзе, для которого эта акция завершилась штрафом.
Джапаридзе поставил свой автомобиль у здания СГБ и закрылся в нем. Сотрудники правоохранительных органов вывезли Джапаридзе на его автомобиле с территории на эвакуаторе. Примечательно, что оппозиционер не вышел из машины и его эвакуировали вместе с автомобилем.
После его отпустили, выписав штраф в размере 200 лари за перекрытие проезжей части.
Однако помимо этого Джапаридзе обвинили в неподчинении полиции, по этому вопросу назначен суд.
Грузинская оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:16"Четвертый Брайтон" наградили на фестивале азиатских фильмов
16:42Американский адвокат Саакашвили опасается за его безопасность
16:27Испанская пресса назвала Кварацхелия героем Грузии и Испании
16:11Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
15:33В Тбилиси проходят сразу две акции в поддержку Саакашвили
15:31"Цель – Западная Европа": мигранты поставили ЕС перед сложным выбором
15:15Вечер российской поэтессы Елены Исаевой пройдет в Тбилиси
14:58Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения
14:43Главный эпидемиолог Грузии ревакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer
14:30Российские военные ученые создали БАД, снижающий концентрацию коронавируса в организме
14:01Боржомские спасатели получили новую технику
13:31Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно
13:13Оппозиция заблокировала входы в здания СГБ Грузии – задержаны три человека
13:08Гарибашвили жестко ответил Зеленскому на вопрос о Саакашвили
13:01COVID-статистика в Грузии: ситуация остается тревожной
12:47Как вы оцениваете обнародование Минюстом тюремных кадров с Михаилом Саакашвили?
12:46"Цены на медикаменты очень повышены"- премьер Грузии взялся за фармацевтический рынок
12:16"Мы должны забыть эту игру" – Златан Ибрагимович о матче со сборной Грузии
12:01Уикенд по-тбилисски: куда пойти 12-14 ноября в столице Грузии?
11:56Коронавирус в Патриархии Грузии – среди инфицированных местоблюститель Илии II