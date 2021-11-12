https://sputnik-georgia.ru/20211112/aktsiya-girchi-v-tbilisi-zavershilas-evakuatsiey-i-shtrafom-262022977.html
Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
Акция-перформанс партии "Гирчи" завершилась штрафом 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T16:11+0400
2021-11-12T16:11+0400
2021-11-12T16:14+0400
новости
грузия
партия "гирчи"
зураб джапаридзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи - больше свободы" в пятницу устроила перфоманс в шести городах Грузии и перекрыла автомобилями вход в здание Службы государственной безопасности (СГБ).В Тбилиси здание СГБ заблокировал лидер партии Зураб Джапаридзе, для которого эта акция завершилась штрафом.Джапаридзе поставил свой автомобиль у здания СГБ и закрылся в нем. Сотрудники правоохранительных органов вывезли Джапаридзе на его автомобиле с территории на эвакуаторе. Примечательно, что оппозиционер не вышел из машины и его эвакуировали вместе с автомобилем.После его отпустили, выписав штраф в размере 200 лари за перекрытие проезжей части.Однако помимо этого Джапаридзе обвинили в неподчинении полиции, по этому вопросу назначен суд.Грузинская оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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новости, грузия, партия "гирчи", зураб джапаридзе, возвращение и арест саакашвили
Акция "Гирчи" в Тбилиси завершилась "эвакуацией" и штрафом
16:11 12.11.2021 (обновлено: 16:14 12.11.2021)
Акция-перформанс партии "Гирчи" завершилась штрафом
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи - больше свободы" в пятницу устроила перфоманс в шести городах Грузии и перекрыла автомобилями вход в здание Службы государственной безопасности (СГБ).
В Тбилиси здание СГБ заблокировал лидер партии Зураб Джапаридзе, для которого эта акция завершилась штрафом.
Джапаридзе поставил свой автомобиль у здания СГБ и закрылся в нем. Сотрудники правоохранительных органов вывезли Джапаридзе на его автомобиле с территории на эвакуаторе. Примечательно, что оппозиционер не вышел из машины и его эвакуировали вместе с автомобилем.
После его отпустили, выписав штраф в размере 200 лари за перекрытие проезжей части.
Однако помимо этого Джапаридзе обвинили в неподчинении полиции, по этому вопросу назначен суд.
Грузинская оппозиция объявила о начале "протестного движения" 8 ноября. Ее основные требования: перевод Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и объявление досрочных парламентских выборов.
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