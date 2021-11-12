https://sputnik-georgia.ru/20211112/auditom-pensionnogo-agentstva-zaymetsya-pricewaterhousecoopers-262031618.html
Аудитом Пенсионного агентства займется PricewaterhouseCoopers
Аудитом Пенсионного агентства займется PricewaterhouseCoopers
Решение о выборе аудитора приняла конкурсная комиссия, которой руководил председатель парламентского комитета 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T20:45+0400
2021-11-12T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Аудитором Государственного пенсионного агентства, который проверит его работу в 2021 – 2022 годах, будет иностранная компания PricewaterhouseCoopers Georgia, говорится в сообщении пресс-службы парламента.Решение о выборе аудитора приняла конкурсная комиссия, которой руководил председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе, после рассмотрение финансовых предложений.В конкурсе помимо PricewaterhouseCoopers Georgia принимали участие Deloitte and Touche LLC и Ernst & Young Global Limited.PricewaterhouseCoopers (PwC) — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Сеть PricewaterhouseCoopers насчитывает около 770 офисов в 158 странах.Пенсионное агентство Грузии проводит учет всех будущих пенсионеров, которые должны быть подключены к системе накопительной пенсии, и открывает для каждого из них счет.Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,6 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет зачисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (примерно 19 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, парламент грузии, пенсионная реформа
Аудитом Пенсионного агентства займется PricewaterhouseCoopers
20:45 12.11.2021 (обновлено: 20:50 12.11.2021)
Решение о выборе аудитора приняла конкурсная комиссия, которой руководил председатель парламентского комитета
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Аудитором Государственного пенсионного агентства, который проверит его работу в 2021 – 2022 годах, будет иностранная компания PricewaterhouseCoopers Georgia, говорится в сообщении
пресс-службы парламента.
Решение о выборе аудитора приняла конкурсная комиссия, которой руководил председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе, после рассмотрение финансовых предложений.
В конкурсе помимо PricewaterhouseCoopers Georgia принимали участие Deloitte and Touche LLC и Ernst & Young Global Limited.
PricewaterhouseCoopers (PwC) — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. Сеть PricewaterhouseCoopers насчитывает около 770 офисов в 158 странах.
Пенсионное агентство Грузии проводит учет всех будущих пенсионеров, которые должны быть подключены к системе накопительной пенсии, и открывает для каждого из них счет.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 год и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7,6 тысячи долларов) на пенсионный счет гражданина будет зачисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (примерно 19 тысяч долларов) государство будет перечислять лишь 1%.
До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.
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