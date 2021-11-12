https://sputnik-georgia.ru/20211112/borzhomskie-spasateli-poluchili-novuyu-tekhniku-262012705.html

Боржомские спасатели получили новую технику

Боржомские спасатели получили новую технику

Квадроциклы помогут спасателям при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуация МВД Грузии получила два новых внедорожника европейского стандарта, сообщает ведомство.Квадроциклы переданы сотрудникам Службы ЧС Боржомского муниципалитета.Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии ликвидирован>>"Новая техника значительно улучшит мобильность и эффективность пожарных-спасателей во время тушения лесных пожаров", – отмечено в сообщении.Проект профинансировал Евросоюз в рамках выделенного гранта на Группу развития Боржоми и Ассоциации спасателей-волонтеров Эстонии. Цель проекта – превенция лесных пожаров в Боржомском ущелье и повышение эффективности реагирования на них.В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, спасатели, "боржоми"