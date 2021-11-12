https://sputnik-georgia.ru/20211112/borzhomskie-spasateli-poluchili-novuyu-tekhniku-262012705.html
Боржомские спасатели получили новую технику
Боржомские спасатели получили новую технику
Квадроциклы помогут спасателям при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T14:01+0400
2021-11-12T14:01+0400
2021-11-12T14:07+0400
новости
грузия
спасатели
"боржоми"
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуация МВД Грузии получила два новых внедорожника европейского стандарта, сообщает ведомство.Квадроциклы переданы сотрудникам Службы ЧС Боржомского муниципалитета.Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии ликвидирован>>"Новая техника значительно улучшит мобильность и эффективность пожарных-спасателей во время тушения лесных пожаров", – отмечено в сообщении.Проект профинансировал Евросоюз в рамках выделенного гранта на Группу развития Боржоми и Ассоциации спасателей-волонтеров Эстонии. Цель проекта – превенция лесных пожаров в Боржомском ущелье и повышение эффективности реагирования на них.В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, спасатели, "боржоми"
Боржомские спасатели получили новую технику
14:01 12.11.2021 (обновлено: 14:07 12.11.2021)
Квадроциклы помогут спасателям при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
Служба по управлению чрезвычайными ситуация МВД Грузии получила два новых внедорожника европейского стандарта, сообщает
ведомство.
Квадроциклы переданы сотрудникам Службы ЧС Боржомского муниципалитета.
"Новая техника значительно улучшит мобильность и эффективность пожарных-спасателей во время тушения лесных пожаров", – отмечено в сообщении.
Проект профинансировал Евросоюз в рамках выделенного гранта на Группу развития Боржоми и Ассоциации спасателей-волонтеров Эстонии. Цель проекта – превенция лесных пожаров в Боржомском ущелье и повышение эффективности реагирования на них.
В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.
Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.
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