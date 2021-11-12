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Боржомские спасатели получили новую технику
Боржомские спасатели получили новую технику
Квадроциклы помогут спасателям при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах 12.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуация МВД Грузии получила два новых внедорожника европейского стандарта, сообщает ведомство.Квадроциклы переданы сотрудникам Службы ЧС Боржомского муниципалитета.Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии ликвидирован&gt;&gt;"Новая техника значительно улучшит мобильность и эффективность пожарных-спасателей во время тушения лесных пожаров", – отмечено в сообщении.Проект профинансировал Евросоюз в рамках выделенного гранта на Группу развития Боржоми и Ассоциации спасателей-волонтеров Эстонии. Цель проекта – превенция лесных пожаров в Боржомском ущелье и повышение эффективности реагирования на них.В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, спасатели, "боржоми"

Боржомские спасатели получили новую технику

14:01 12.11.2021 (обновлено: 14:07 12.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliКрепость Греми - архитектурный памятник XVI века. Квадроциклы туристов у крепости
Крепость Греми - архитектурный памятник XVI века. Квадроциклы туристов у крепости - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Квадроциклы помогут спасателям при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Служба по управлению чрезвычайными ситуация МВД Грузии получила два новых внедорожника европейского стандарта, сообщает ведомство.
Квадроциклы переданы сотрудникам Службы ЧС Боржомского муниципалитета.
Пожар в Национальном заповеднике на востоке Грузии ликвидирован>>
"Новая техника значительно улучшит мобильность и эффективность пожарных-спасателей во время тушения лесных пожаров", – отмечено в сообщении.
Проект профинансировал Евросоюз в рамках выделенного гранта на Группу развития Боржоми и Ассоциации спасателей-волонтеров Эстонии. Цель проекта – превенция лесных пожаров в Боржомском ущелье и повышение эффективности реагирования на них.
В августе 2017 года в Боржомском ущелье пожар уничтожил 943 гектара лесного массива. В тушении пожара Грузии помогали Турция, Армения, Азербайджан и Беларусь.
Еще один крупный лесной пожар в Боржомском ущелье случился в 2008 году.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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