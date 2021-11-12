https://sputnik-georgia.ru/20211112/dokhody-ot-televizionnoy-i-radio-reklamy-vyrosli-262004207.html

Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли

Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли

Доходы от рекламы телекомпаний с 1 июля по 30 сентября выросли на 25%, а радиокомпаний – на 4% 12.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-12T07:01+0400

2021-11-12T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2021 года доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 21,8 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.По данным комиссии, доходы от рекламы телекомпаний с 1 июля по 30 сентября 2021 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20 миллионов лари.Доходы от рекламы среди телекомпаний распределились следующим образом:Что касается радиостанций, то их доход от рекламы в третьем квартале сократился по сравнению с данным за июль-сентябрь 2020 года на 4% и составил 1,77 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама