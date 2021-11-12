https://sputnik-georgia.ru/20211112/dokhody-ot-televizionnoy-i-radio-reklamy-vyrosli-262004207.html
Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли
Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли
Доходы от рекламы телекомпаний с 1 июля по 30 сентября выросли на 25%, а радиокомпаний – на 4% 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T07:01+0400
2021-11-12T07:01+0400
2021-11-12T09:03+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2021 года доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 21,8 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.По данным комиссии, доходы от рекламы телекомпаний с 1 июля по 30 сентября 2021 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20 миллионов лари.Доходы от рекламы среди телекомпаний распределились следующим образом:Что касается радиостанций, то их доход от рекламы в третьем квартале сократился по сравнению с данным за июль-сентябрь 2020 года на 4% и составил 1,77 миллиона лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальная комиссия по коммуникациям грузии, реклама
Доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли
07:01 12.11.2021 (обновлено: 09:03 12.11.2021)
Доходы от рекламы телекомпаний с 1 июля по 30 сентября выросли на 25%, а радиокомпаний – на 4%
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
В третьем квартале 2021 года доходы от телевизионной и радиорекламы в Грузии выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 21,8 миллиона лари, говорится в сообщении
Национальной комиссии по коммуникациям.
По данным комиссии, доходы от рекламы телекомпаний с 1 июля по 30 сентября 2021 года выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 20 миллионов лари.
Доходы от рекламы среди телекомпаний распределились следующим образом:
Имеди – 5,9 миллиона лари
Мтавари архи – 2,8 миллиона лари
Рустави 2 – 2,4 миллиона лари
ТВ Пирвели – 1,9 миллиона лари
Пост ТВ – 1,7 миллиона лари
Формула – 1,1 миллиона лари
Силкнет – 0,9 миллиона лари
Общественный вещатель – 0,6 миллиона лари
Остальные телекомпании – 1,8 миллиона лари.
Что касается радиостанций, то их доход от рекламы в третьем квартале сократился по сравнению с данным за июль-сентябрь 2020 года на 4% и составил 1,77 миллиона лари.
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