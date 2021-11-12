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https://sputnik-georgia.ru/20211112/ekspert---o-segodnyashnikh-problemakh-gruzinskogo-yazyka-262029154.html
Эксперт - о сегодняшних проблемах грузинского языка
Эксперт - о сегодняшних проблемах грузинского языка
Доктор филологических наук Автандил Арабули в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси оценил ситуацию с точки зрения... 12.11.2021, Sputnik Грузия
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Как отметил Автандил Арабули, этот закон игнорируется и не исполняется. По его словам, это сразу же заметно по вывескам на различных частных и торговых объектах, заведениях сферы услуг, в туристическом секторе и так далее. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Существуют нормы, определенные законом, как должны быть расположены вывески, какое место должны занимать грузиноязычные вывески и иноязычные вывески, в каких размерах и в каком положении. Мы видим, что это ничего не выполняется", - сказал Арабули.Арабули призвал к тому, чтобы начать соблюдать действующий закон и привести ситуацию в соответствие с ним. Иначе, по его словам, грузинский язык в ряде случаев попросту игнорируется.
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видео, мультимедиа, грузинская культура, грузинский язык, пресс-центр, видео-новости из грузии, видео

Эксперт - о сегодняшних проблемах грузинского языка

19:09 12.11.2021 (обновлено: 19:11 12.11.2021)
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Доктор филологических наук Автандил Арабули в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в Тбилиси оценил ситуацию с точки зрения защиты грузинского языка и исполнения закона "О государственном языке"
Как отметил Автандил Арабули, этот закон игнорируется и не исполняется. По его словам, это сразу же заметно по вывескам на различных частных и торговых объектах, заведениях сферы услуг, в туристическом секторе и так далее.
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"Существуют нормы, определенные законом, как должны быть расположены вывески, какое место должны занимать грузиноязычные вывески и иноязычные вывески, в каких размерах и в каком положении. Мы видим, что это ничего не выполняется", - сказал Арабули.
Арабули призвал к тому, чтобы начать соблюдать действующий закон и привести ситуацию в соответствие с ним. Иначе, по его словам, грузинский язык в ряде случаев попросту игнорируется.
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