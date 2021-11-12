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ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси
ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси
Оппозиционные партии и их сторонники провели в пятницу две акции в поддержку Михаила Саакашвили в Тбилиси - они состоялись у зданий министерства... 12.11.2021, Sputnik Грузия
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видео
мультимедиа
акция протеста
акции протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Главной движущей силой акций протеста выступила партия "Единое Нацдвижение". Ее лидеры присутствовали на обеих акциях. Также там находились политические лидеры и других оппозиционных сил. Акции прошли без инцидентов и задержаний. В то же время у Минздрава на полтора часа участники протеста перекрыли автомобильное движение по проспекту Церетели, из-за чего на прилегающих улицах возникли большие пробки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Перед началом обеих акций их участники провели шествия, собравшись у станций метро неподалеку от госучреждений. Главным требованием митингующих по-прежнему остается перевод голодающего Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. Так как в пятницу представители власти не пошли на встречу с оппозицией, ее лидеры решили продолжить протесты.
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видео, мультимедиа, акция протеста, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси

19:33 12.11.2021 (обновлено: 19:50 12.11.2021)
© video: Sputnik / Alex Shlamov, Alexander Imedashvili
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Оппозиционные партии и их сторонники провели в пятницу две акции в поддержку Михаила Саакашвили в Тбилиси - они состоялись у зданий министерства здравоохранения и министерства юстиции Грузии. Смотрите в видео Sputnik, как проходили акции
Главной движущей силой акций протеста выступила партия "Единое Нацдвижение". Ее лидеры присутствовали на обеих акциях. Также там находились политические лидеры и других оппозиционных сил. Акции прошли без инцидентов и задержаний. В то же время у Минздрава на полтора часа участники протеста перекрыли автомобильное движение по проспекту Церетели, из-за чего на прилегающих улицах возникли большие пробки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Перед началом обеих акций их участники провели шествия, собравшись у станций метро неподалеку от госучреждений. Главным требованием митингующих по-прежнему остается перевод голодающего Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. Так как в пятницу представители власти не пошли на встречу с оппозицией, ее лидеры решили продолжить протесты.
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