https://sputnik-georgia.ru/20211112/end-prodolzhaet-osadu-gosuchrezhdeniy---novye-mitingi-v-tbilisi-262029846.html
ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси
ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси
Оппозиционные партии и их сторонники провели в пятницу две акции в поддержку Михаила Саакашвили в Тбилиси - они состоялись у зданий министерства... 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T19:33+0400
2021-11-12T19:33+0400
2021-11-12T19:50+0400
видео
мультимедиа
акция протеста
акции протеста
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Главной движущей силой акций протеста выступила партия "Единое Нацдвижение". Ее лидеры присутствовали на обеих акциях. Также там находились политические лидеры и других оппозиционных сил. Акции прошли без инцидентов и задержаний. В то же время у Минздрава на полтора часа участники протеста перекрыли автомобильное движение по проспекту Церетели, из-за чего на прилегающих улицах возникли большие пробки.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Перед началом обеих акций их участники провели шествия, собравшись у станций метро неподалеку от госучреждений. Главным требованием митингующих по-прежнему остается перевод голодающего Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. Так как в пятницу представители власти не пошли на встречу с оппозицией, ее лидеры решили продолжить протесты.
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видео, мультимедиа, акция протеста, акции протеста, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео
ЕНД продолжает осаду госучреждений - новые митинги в Тбилиси
19:33 12.11.2021 (обновлено: 19:50 12.11.2021)
Оппозиционные партии и их сторонники провели в пятницу две акции в поддержку Михаила Саакашвили в Тбилиси - они состоялись у зданий министерства здравоохранения и министерства юстиции Грузии. Смотрите в видео Sputnik, как проходили акции
Главной движущей силой акций протеста выступила партия "Единое Нацдвижение". Ее лидеры присутствовали на обеих акциях. Также там находились политические лидеры и других оппозиционных сил. Акции прошли без инцидентов и задержаний. В то же время у Минздрава на полтора часа участники протеста перекрыли автомобильное движение по проспекту Церетели, из-за чего на прилегающих улицах возникли большие пробки.
Перед началом обеих акций их участники провели шествия, собравшись у станций метро неподалеку от госучреждений. Главным требованием митингующих по-прежнему остается перевод голодающего Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Поэтому оппозиционеры пришли протестовать у зданий ведомств, в компетенцию которых входит решение этих вопросов. Так как в пятницу представители власти не пошли на встречу с оппозицией, ее лидеры решили продолжить протесты.