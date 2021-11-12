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"Это был лучший матч в моей жизни!" – Кварацхелия после игры со шведами
"Это был лучший матч в моей жизни!" – Кварацхелия после игры со шведами
Обыграть такого сильного соперника как Швеция – дорогого стоит, отметил Кварацхелия 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T11:11+0400
2021-11-12T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, забивший оба мяча в ворота Швеции в отборочном матче ЧМ-2022, считает, что эта игра была лучшей в его карьере. Грузинский хавбек оформил дубль, отличившись на 61 и 77 минутах.Отдельное внимание герой матча уделил болельщикам в Батуми, где состоялась игра:"Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всех 90 минут нас очень мощно поддерживали. Играть хорошо и на "Динамо Арене", и в Батуми. На стадионе в Тбилиси помещается больше фанатов, но в Батуми просто отличные болельщики, и мы фактически не чувствовали разницы в их количестве", – подчеркнул Кварацхелия.Из-за ковид-регуляций на матч Грузия-Швеция допустили порядка семи тысяч болельщиков, что составляет 30 процентов от общей вместимости стадиона в Батуми. "Динамо Арена" в Тбилиси рассчитана на 55 тысяч болельщиков и если бы матч проходил в столице, то его могли бы посетить больше 17 тысяч фанатов.Для Кварацхелия голы в ворота Швеции стали четвертым и пятым в составе сборной Грузии в 11 матчах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, швеция, хвича кварацхелия
"Это был лучший матч в моей жизни!" – Кварацхелия после игры со шведами
11:11 12.11.2021 (обновлено: 12:42 12.11.2021)
Обыграть такого сильного соперника как Швеция – дорогого стоит, отметил Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, забивший оба мяча в ворота Швеции в отборочном матче ЧМ-2022, считает, что эта игра была лучшей в его карьере.
Грузинский хавбек оформил дубль, отличившись на 61 и 77 минутах.
"Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам", – приводит слова Кварацхелия пресс-служба ФФГ.
Отдельное внимание герой матча уделил болельщикам в Батуми, где состоялась игра:
"Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всех 90 минут нас очень мощно поддерживали. Играть хорошо и на "Динамо Арене", и в Батуми. На стадионе в Тбилиси помещается больше фанатов, но в Батуми просто отличные болельщики, и мы фактически не чувствовали разницы в их количестве", – подчеркнул Кварацхелия.
Из-за ковид-регуляций на матч Грузия-Швеция допустили порядка семи тысяч болельщиков, что составляет 30 процентов от общей вместимости стадиона в Батуми. "Динамо Арена" в Тбилиси рассчитана на 55 тысяч болельщиков и если бы матч проходил в столице, то его могли бы посетить больше 17 тысяч фанатов.
Для Кварацхелия голы в ворота Швеции стали четвертым и пятым в составе сборной Грузии в 11 матчах.
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