https://sputnik-georgia.ru/20211112/eto-byl-luchshiy-match-v-moey-zhizni--kvaratskheliya-posle-igry-so-shvedami-262008620.html

"Это был лучший матч в моей жизни!" – Кварацхелия после игры со шведами

"Это был лучший матч в моей жизни!" – Кварацхелия после игры со шведами

Обыграть такого сильного соперника как Швеция – дорогого стоит, отметил Кварацхелия 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия, забивший оба мяча в ворота Швеции в отборочном матче ЧМ-2022, считает, что эта игра была лучшей в его карьере. Грузинский хавбек оформил дубль, отличившись на 61 и 77 минутах.Отдельное внимание герой матча уделил болельщикам в Батуми, где состоялась игра:"Я бы хотел поблагодарить болельщиков, которые на протяжении всех 90 минут нас очень мощно поддерживали. Играть хорошо и на "Динамо Арене", и в Батуми. На стадионе в Тбилиси помещается больше фанатов, но в Батуми просто отличные болельщики, и мы фактически не чувствовали разницы в их количестве", – подчеркнул Кварацхелия.Из-за ковид-регуляций на матч Грузия-Швеция допустили порядка семи тысяч болельщиков, что составляет 30 процентов от общей вместимости стадиона в Батуми. "Динамо Арена" в Тбилиси рассчитана на 55 тысяч болельщиков и если бы матч проходил в столице, то его могли бы посетить больше 17 тысяч фанатов.Для Кварацхелия голы в ворота Швеции стали четвертым и пятым в составе сборной Грузии в 11 матчах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, футбол, швеция, хвича кварацхелия