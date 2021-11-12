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Франция – Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Франция – Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Казахстана 12.11.2021, Sputnik Грузия
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казахстан
футбол
франция
прогнозы результатов футбольных матчей
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В отборочном цикле ЧМ-2022 сборной Франции осталось провести два матча. Подопечные Дидье Дешама дома примут Казахстан, а на выезде сыграют с Финляндией. Для того чтобы обеспечить себе первое место в группе "D", в этих двух матчах "трехцветным" необходимо набрать четыре очка. Задача является более чем выполнимой.К домашней игре против Казахстана французы подходят после трех подряд побед и в ранге победителей Лиги Наций УЕФА. В полуфинале французы обыграли Бельгию 3:2, а в финале взяли верх над Испанией 2:1. До этого французы обыграли Финляндию 2:0.Что касается Казахстана, то к предстоящей игре подопечные Талгата Байсуфинова подходят, имея безвыигрышную серию из 14 (!) матчей – девять поражений и пять ничьих. При таких результатах очень непросто (это мягко сказано) рассчитывать на какой-нибудь положительный результат.В таком же ключе рассуждают и букмекеры, предлагая на победу хозяев смешнейший коэффициент 1,03 (против 70 у Казахстана). Рассматривать этот вариант нет никакого смысла.Я предложу сыграть на "тотал" Франции. Ни в одном из шести матчей нынешнего отбора команда Дешама не забивала больше двух мячей, а Казахстан достаточно неплохо действует в обороне в гостевых встречах. В предстоящей игре для Франции главное добыть победу, а будет она крупной или скромной – разницы нет никакой. Большая часть сезона еще впереди, и силы игрокам понадобятся. Мне нравится вариант, что "трехцветные" не забьют больше трех мячей.Ставка: Франция забьет меньше 3.5 мячей за 1,94.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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казахстан, футбол, франция, прогнозы результатов футбольных матчей

Франция – Казахстан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу

21:28 12.11.2021 (обновлено: 21:47 12.11.2021)
© REUTERS / LUKAS BARTH-TUTTASСборная Франции против сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу
Сборная Франции против сборной Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / LUKAS BARTH-TUTTAS
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Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Казахстана
В отборочном цикле ЧМ-2022 сборной Франции осталось провести два матча. Подопечные Дидье Дешама дома примут Казахстан, а на выезде сыграют с Финляндией. Для того чтобы обеспечить себе первое место в группе "D", в этих двух матчах "трехцветным" необходимо набрать четыре очка. Задача является более чем выполнимой.
К домашней игре против Казахстана французы подходят после трех подряд побед и в ранге победителей Лиги Наций УЕФА. В полуфинале французы обыграли Бельгию 3:2, а в финале взяли верх над Испанией 2:1. До этого французы обыграли Финляндию 2:0.
© photo: Kazakhstan Football FederationНациональная сборная Казахстана по футболу
Национальная сборная Казахстана по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Национальная сборная Казахстана по футболу
© photo: Kazakhstan Football Federation
Что касается Казахстана, то к предстоящей игре подопечные Талгата Байсуфинова подходят, имея безвыигрышную серию из 14 (!) матчей – девять поражений и пять ничьих. При таких результатах очень непросто (это мягко сказано) рассчитывать на какой-нибудь положительный результат.
В таком же ключе рассуждают и букмекеры, предлагая на победу хозяев смешнейший коэффициент 1,03 (против 70 у Казахстана). Рассматривать этот вариант нет никакого смысла.
Я предложу сыграть на "тотал" Франции. Ни в одном из шести матчей нынешнего отбора команда Дешама не забивала больше двух мячей, а Казахстан достаточно неплохо действует в обороне в гостевых встречах. В предстоящей игре для Франции главное добыть победу, а будет она крупной или скромной – разницы нет никакой. Большая часть сезона еще впереди, и силы игрокам понадобятся. Мне нравится вариант, что "трехцветные" не забьют больше трех мячей.
Ставка: Франция забьет меньше 3.5 мячей за 1,94.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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