https://sputnik-georgia.ru/20211112/glavnyy-trener-sbornoy-shvetsii-po-futbolu-gruziya-pobedila-zasluzhenno-262012094.html

Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно

Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно

Сборная Грузии использовала "индивидуальные шансы", отметил шведский специалист 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон считает, что Грузия заслуженно обыграла его команду 2:0 в отборочном матче ЧМ-2022, состоявшемся в Батуми.При этом шведский специалист отметил, что еще до начала игры говорил о том, что легким матч в Батуми для его команды не будет:"Мне сложно в целом оценить игру сборной Грузии. Сейчас я думаю только о своей команде. Но могу сказать, что в составе грузинской сборной выступают очень хорошие футболисты".В составе победителей оба мяча забил Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского "Рубина" отличился на 61 и 77 минутах. Это первый дубль в карьере 20-летнего грузинского хавбека.Проиграв в Батуми шведы значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в отборочной группе "В". До начала матча они опережали Испанию на два очка, но в своей игре "фурия роха" с минимальным счетом обыграла Грецию (1:0) и обошла Швецию в турнирной таблице. Теперь судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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