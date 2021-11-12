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Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно
Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно
Сборная Грузии использовала "индивидуальные шансы", отметил шведский специалист 12.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон считает, что Грузия заслуженно обыграла его команду 2:0 в отборочном матче ЧМ-2022, состоявшемся в Батуми.При этом шведский специалист отметил, что еще до начала игры говорил о том, что легким матч в Батуми для его команды не будет:"Мне сложно в целом оценить игру сборной Грузии. Сейчас я думаю только о своей команде. Но могу сказать, что в составе грузинской сборной выступают очень хорошие футболисты".В составе победителей оба мяча забил Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского "Рубина" отличился на 61 и 77 минутах. Это первый дубль в карьере 20-летнего грузинского хавбека.Проиграв в Батуми шведы значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в отборочной группе "В". До начала матча они опережали Испанию на два очка, но в своей игре "фурия роха" с минимальным счетом обыграла Грецию (1:0) и обошла Швецию в турнирной таблице. Теперь судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, швеция

Главный тренер сборной Швеции по футболу: Грузия победила заслуженно

13:31 12.11.2021
© The Georgia national football team Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© The Georgia national football team
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Сборная Грузии использовала "индивидуальные шансы", отметил шведский специалист
ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон считает, что Грузия заслуженно обыграла его команду 2:0 в отборочном матче ЧМ-2022, состоявшемся в Батуми.

"В первом тайме мы играли хорошо и создали два или три отличных момента для взятия ворот. Но это футбол – не забиваешь, забивают тебе. Так и произошло. Сборная Грузии использовала свои моменты, вернее, индивидуальные шансы. Может быть с небольшой долей везения. Считаю, что Грузия победила заслуженно", – сказал Андерссон после матча.

При этом шведский специалист отметил, что еще до начала игры говорил о том, что легким матч в Батуми для его команды не будет:
"Мне сложно в целом оценить игру сборной Грузии. Сейчас я думаю только о своей команде. Но могу сказать, что в составе грузинской сборной выступают очень хорошие футболисты".
© The Georgia national football team Сборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Сборная Грузии по футболу
© The Georgia national football team
В составе победителей оба мяча забил Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского "Рубина" отличился на 61 и 77 минутах. Это первый дубль в карьере 20-летнего грузинского хавбека.
Проиграв в Батуми шведы значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в отборочной группе "В". До начала матча они опережали Испанию на два очка, но в своей игре "фурия роха" с минимальным счетом обыграла Грецию (1:0) и обошла Швецию в турнирной таблице. Теперь судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции.
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