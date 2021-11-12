https://sputnik-georgia.ru/20211112/gruzinskie-i-turetskie-pogranichniki-proveli-sovmestnye-ucheniya-262016549.html

Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения

Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения

Грузинские и турецкие пограничники на территории пограничного сектора "Вале" отрабатывали методы на пограничные инциденты 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. На территории пограничного сектора "Вале" Ахалцихского управления (регион Самцхе-Джавахети) состоялись совместные учения грузинских и турецких пограничных подразделений, сообщается на сайте МВД Грузии.Таможенно-пропускной пункт "Вале" один из контрольно-пропускных пунктов на границе Грузии и Турции.Грузинские и турецкие пограничники провели совместные морские учения>>В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции.Цель учений – обмен опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшение согласованных действий по вопросам безопасности границ. В рамках учений пограничники отрабатывали методы реагирования на пограничные инциденты и превентивных операций.Сценарий учений состоял из двух основных частей: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу.По окончании учений участники получили благодарственные грамоты и символические подарки.По информации МВД, совместные учения проводились в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией. Подобные учения регулярно проводятся между странами раз в два года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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