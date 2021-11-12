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Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения
Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения
Грузинские и турецкие пограничники на территории пограничного сектора "Вале" отрабатывали методы на пограничные инциденты 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T14:58+0400
2021-11-12T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. На территории пограничного сектора "Вале" Ахалцихского управления (регион Самцхе-Джавахети) состоялись совместные учения грузинских и турецких пограничных подразделений, сообщается на сайте МВД Грузии.Таможенно-пропускной пункт "Вале" один из контрольно-пропускных пунктов на границе Грузии и Турции.Грузинские и турецкие пограничники провели совместные морские учения>>В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции.Цель учений – обмен опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшение согласованных действий по вопросам безопасности границ. В рамках учений пограничники отрабатывали методы реагирования на пограничные инциденты и превентивных операций.Сценарий учений состоял из двух основных частей: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу.По окончании учений участники получили благодарственные грамоты и символические подарки.По информации МВД, совместные учения проводились в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией. Подобные учения регулярно проводятся между странами раз в два года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, учения, грузино-турецкая граница
Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения
14:58 12.11.2021 (обновлено: 16:48 12.11.2021)
Грузинские и турецкие пограничники на территории пограничного сектора "Вале" отрабатывали методы на пограничные инциденты
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik.
На территории пограничного сектора "Вале" Ахалцихского управления (регион Самцхе-Джавахети) состоялись совместные учения грузинских и турецких пограничных подразделений, сообщается на сайте
МВД Грузии.
Таможенно-пропускной пункт "Вале" один из контрольно-пропускных пунктов на границе Грузии и Турции.
В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции.
Цель учений – обмен опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшение согласованных действий по вопросам безопасности границ. В рамках учений пограничники отрабатывали методы реагирования на пограничные инциденты и превентивных операций.
Сценарий учений состоял из двух основных частей: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу.
По окончании учений участники получили благодарственные грамоты и символические подарки.
По информации МВД, совместные учения проводились в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией. Подобные учения регулярно проводятся между странами раз в два года.
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