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Какого числа Ханука или еврейский праздник свечей 2021?
Какого числа Ханука или еврейский праздник свечей 2021?
Ханука или еврейский праздник свечей, наступает по иудейскому календарю на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T16:01+0400
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В 2021-м Ханука выпадает на 29 ноября, но, как и все еврейские праздники, он начинается накануне с заходом солнца.Иудейский праздник свечей установили в память о великом чуде – оно произошло в древнем Израиле во II веке до нашей эры при повторном освящении Храма, после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха.Еврейский праздник свечейХанука, или еврейский праздник свечей, — один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме, должны широко отмечать.После того, как еврейская армия Маккавеев завладела Храмом, они нашли масло для храмового светильника - меноры, которого хватило бы только на один день. Однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел целых восемь дней.Евреи за это время приготовили новые запасы масла и заново освятили Храм, очистив его от идолов. Именно тогда мудрецы постановили, что, начиная с 25 числа месяца Кислев, восемь дней в будущих поколениях будут днями веселья. Так был установлен праздник Ханука.С празднованием Хануки связано множество традиций, в том числе еда, жаренная в масле, напоминающая о храмовом масле, каждый вечер зажигать свечи праздника в определенной последовательности и дарить больше подарков.На праздник Хануки отдыхают только дети, поэтому нередко его называют "детским". Хотя женщинам работать, пока горят свечи – ханукии, запрещено.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , календарь религиозных праздников

Какого числа Ханука или еврейский праздник свечей 2021?

16:01 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok / Перейти в фотобанкТоржества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади
Торжества в честь еврейского праздника Ханука на Манежной площади - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
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Ханука или еврейский праздник свечей, наступает по иудейскому календарю на 25-й день месяца Кислев и длится восемь дней
В 2021-м Ханука выпадает на 29 ноября, но, как и все еврейские праздники, он начинается накануне с заходом солнца.
Иудейский праздник свечей установили в память о великом чуде – оно произошло в древнем Израиле во II веке до нашей эры при повторном освящении Храма, после победы еврейских повстанцев над войсками селевкидского царя Антиоха.

Еврейский праздник свечей

Ханука, или еврейский праздник свечей, — один из трех основных праздников в году, который евреи, по закону Торы, собравшись в Иерусалиме, должны широко отмечать.
После того, как еврейская армия Маккавеев завладела Храмом, они нашли масло для храмового светильника - меноры, которого хватило бы только на один день. Однако огонь в золотой меноре чудесным образом горел целых восемь дней.
Евреи за это время приготовили новые запасы масла и заново освятили Храм, очистив его от идолов. Именно тогда мудрецы постановили, что, начиная с 25 числа месяца Кислев, восемь дней в будущих поколениях будут днями веселья. Так был установлен праздник Ханука.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкЕврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге
Еврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
Еврейский праздник Ханука в тбилисской синагоге
© photo: Sputnik
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С празднованием Хануки связано множество традиций, в том числе еда, жаренная в масле, напоминающая о храмовом масле, каждый вечер зажигать свечи праздника в определенной последовательности и дарить больше подарков.
На праздник Хануки отдыхают только дети, поэтому нередко его называют "детским". Хотя женщинам работать, пока горят свечи – ханукии, запрещено.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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