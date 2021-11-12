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https://sputnik-georgia.ru/20211112/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-noyabrya-2021-261974281.html
Какой сегодня церковный праздник: 12 ноября 2021
Какой сегодня церковный праздник: 12 ноября 2021
По православному церковному календарю 12 ноября отмечают день памяти cвятых Тертия, Марка, Иуста, Артема, Зиновия, Маркиана, Евтропии и других 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T01:01+0400
2021-11-12T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 12 ноября поминают cвятых Тертия, Марка, Иуста и Артема – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.Апостол Тертий – второй епископ в Иконии после святого Сосипатра. Многих язычников святитель в Иконии обратил в истинную веру и здесь же мученически умер. О нем упоминает первоверховный апостол Павел в послании к Римлянам.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии &gt;&gt;&gt;Святой Марк (Иоанн) – племянник апостола Варнавы, был епископом Аполлониадским. В доме его матери Марии часто скрывались гонимые ученики Спасителя после Его Вознесения.Святой Иуст, называемый Варсавою, сын Иосифа Обручника, был избран на место Иуды. Он епископствовал вместе с Матфием и мученически скончался в Елевферополе. Святой Артем был епископом в ликаонском городе Листре и скончался мирно.Святые мученикиПо церковному календарю 12 ноября поминают священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестру Зиновию, принявших мученическую смерть в Киликии в 285 году.Воспитанные родителями в христианской вере, они с детства вели целомудренную и благочестивую жизнь. В зрелые годы бескорыстные брат и сестра раздали бедным имущество, полученное в наследство.Зиновия за благотворительность и святую жизнь Господь наградил даром исцеления болезней. Христианская община в Киликии избрала святого епископом.Святитель усердно распространял среди язычников христианскую веру. Когда по приказу Диоклитиана (284-305) стали преследовать христиан, епископа, схватив первым, доставили к правителю Лисию на суд.Святителя, отказавшегося поклониться языческим идолам, по приказу Лисия, прибив к кресту, стали пытать. Сестру святого, пожелавшую разделить с ним страдания, так же подвергли пыткам. После жестоких пыток мучеников обезглавили.Епископ СиракузскийПо церковному календарю 12 ноября поминают священномученика Маркиана, епископа Сиракузского – ученика первоверховного апостола Петра. Апостол Петр отправил Маркиана в Сицилию. Поселившись в пещере недалеко от города Сиракузы, епископ успешно проповедовал и многих язычников обратил в истинную веру. Святитель мученически скончался.Мученица ЕвтропияПо церковному календарю 12 ноября поминают мученицу Евтропию, пострадавшую за Господа в Александрии примерно в 250 году. Посещая заключенных христиан в темницах, она призывала их переносить страдания терпеливо. За это святую подвергли жестоким пыткам, во время которых она скончалась.ИмениныПо церковному календарю 12 ноября именины отмечают Анастасия, Елена, Александр, Артемий, Зиновий, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Марк, Максим, Матвей, Петр, Степан, Семен и Юлиан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 12 ноября 2021

01:01 12.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliСобор Сиони
Собор Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
По православному церковному календарю 12 ноября отмечают день памяти cвятых Тертия, Марка, Иуста, Артема, Зиновия, Маркиана, Евтропии и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 12 ноября поминают cвятых Тертия, Марка, Иуста и Артема – апостолов из числа 70-ти учеников Спасителя.
Апостол Тертий – второй епископ в Иконии после святого Сосипатра. Многих язычников святитель в Иконии обратил в истинную веру и здесь же мученически умер. О нем упоминает первоверховный апостол Павел в послании к Римлянам.
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>
Святой Марк (Иоанн) – племянник апостола Варнавы, был епископом Аполлониадским. В доме его матери Марии часто скрывались гонимые ученики Спасителя после Его Вознесения.
Святой Иуст, называемый Варсавою, сын Иосифа Обручника, был избран на место Иуды. Он епископствовал вместе с Матфием и мученически скончался в Елевферополе. Святой Артем был епископом в ликаонском городе Листре и скончался мирно.

Святые мученики

По церковному календарю 12 ноября поминают священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестру Зиновию, принявших мученическую смерть в Киликии в 285 году.
Воспитанные родителями в христианской вере, они с детства вели целомудренную и благочестивую жизнь. В зрелые годы бескорыстные брат и сестра раздали бедным имущество, полученное в наследство.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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Зиновия за благотворительность и святую жизнь Господь наградил даром исцеления болезней. Христианская община в Киликии избрала святого епископом.
Святитель усердно распространял среди язычников христианскую веру. Когда по приказу Диоклитиана (284-305) стали преследовать христиан, епископа, схватив первым, доставили к правителю Лисию на суд.
Святителя, отказавшегося поклониться языческим идолам, по приказу Лисия, прибив к кресту, стали пытать. Сестру святого, пожелавшую разделить с ним страдания, так же подвергли пыткам. После жестоких пыток мучеников обезглавили.

Епископ Сиракузский

По церковному календарю 12 ноября поминают священномученика Маркиана, епископа Сиракузского – ученика первоверховного апостола Петра. Апостол Петр отправил Маркиана в Сицилию. Поселившись в пещере недалеко от города Сиракузы, епископ успешно проповедовал и многих язычников обратил в истинную веру. Святитель мученически скончался.

Мученица Евтропия

По церковному календарю 12 ноября поминают мученицу Евтропию, пострадавшую за Господа в Александрии примерно в 250 году. Посещая заключенных христиан в темницах, она призывала их переносить страдания терпеливо. За это святую подвергли жестоким пыткам, во время которых она скончалась.

Именины

По церковному календарю 12 ноября именины отмечают Анастасия, Елена, Александр, Артемий, Зиновий, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Марк, Максим, Матвей, Петр, Степан, Семен и Юлиан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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