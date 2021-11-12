https://sputnik-georgia.ru/20211112/kogda-budet-chernaya-pyatnitsa-v-rossii-den-skidok-2021-262027992.html

Когда будет Черная пятница в России: день скидок 2021

Когда будет Черная пятница в России: день скидок 2021

Black Friday или Черная пятница ежегодно стартует в США после дня Благодарения - главный праздник любителей шопинга для американцев в 2021-м наступит 26 ноября

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справки

черная пятница

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В России Черная пятница, ставшая уже традиционной и привлекающая с каждым годом все больше покупателей, будет, как и в США, в конце ноября.В Черную пятницу, зародившуюся в США, вот уже два столетия крупнейшие магазины ежегодно балуют своих посетителей грандиозными скидками. Сегодня праздник распродаж и грандиозных скидок захватил весь мир, и Интернет в том числе.Для тех, кто с нетерпением ожидает Черной пятницы, Sputnik Грузия рассказывает, когда будет Черная пятница в России или день скидок в 2021 году и как к нему подготовиться.Когда будет Черная пятница в РоссииЧерная пятница - одна из самых масштабных распродаж и фантастических скидок в году, пройдет в России 25-28 ноября. Россияне, в отличие от всего мира, смогут начать оформлять первые покупки по максимальным скидкам в ночь с 24 на 25 ноября.Черная пятница в России, по традиции, пройдет на сайтах blackfriday-russia.ru, b-friday.com и blackfridaysale.ru. Приобретать вещи по эксклюзивным скидкам от 20 до 70%, а на некоторые и до 90%, желающие смогут в течение трех-четырех дней. В рамках акции можно будет купить как товары, так и услуги-сервисы.Девятая всероссийская онлайн-распродажа Черная пятница 2021 стартует в России 25 ноября - все самые лучшие предложения будут открыты ровно в 00:00. Распродажа, в которой будут участвовать более 200 ведущих интернет-магазинов Москвы, России и мира, продлится на сайте blackfridaysale.ru три дня. Полный список интернет-магазинов, участвующих в распродаже Черная пятница 2021, представлен на этом сайте blackfridaysale.ru.Акция "Настоящая Черная пятница" также начнется 25 ноября ровно в 00:00 и продлится по 27 ноября включительно. В ней будут участвовать не менее 130 российских и зарубежных интернет-компаний, в том числе Reebok, Wildberries, Samsung,"М.Видео", Ozon, О'кей, Эльдорадо, сеть отелей Azimut Hotels, "Техпорт" и другие компании. Полный список участников представлен здесь https://b-friday.com/#shops.В распродаже "Черная пятница 2021" в России, в которой примут участие более 140 интернет-компаний, пройдет с 25 по 28 ноября включительно - полный список участников представлен здесь.Организаторы уверяют, что в ходе Черной пятницы будут сказочные скидки, и обещают тщательно следить, чтобы все участники распродажи предоставили любителям шопинга только качественный товар.Как подготовитьсяЧерную пятницу ждут с нетерпением все - для любого покупателя это шанс приобрести по низким ценам фирменные качественные товары, сэкономив приличную сумму на покупках.На Черную пятницу многие люди "сходят с ума" и покупают все подряд, поэтому шансы приобрести то, что нужно, снижается до минимума.Бывалые шопоголики советуют до наступления Черной пятницы изучить перечень магазинов, где анонсируются скидки, и подготовить список товаров, которые вы хотите купить, - так можно будет действительно сэкономить.Перед покупкой обязательно проверьте исходную цену товара, так как за несколько дней до скидок цены на товар повышаются, а потом сбрасываются. В результате покупатель, переплачивает 10 % — 15 %. Кроме того, внимательно смотрите, что именно вы покупаете - в день скидок многие продавцы пытаются сбыть старый или некачественный товар.И не забудьте проверить условия доставки и возврата, чтобы не стать жертвой мошенников.Так что составляйте список желаемых покупок и наслаждайтесь шопингом!Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , черная пятница