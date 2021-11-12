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Мераб Нинидзе назван лучшим актером на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии
Мераб Нинидзе назван лучшим актером на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии
Жюри высоко оценило блестящую работу грузинского актера в фильме "Дело" Алексея Германа-младшего 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T18:18+0400
2021-11-12T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мераб Нинидзе назван лучшим актером за исполнение роли в фильме Алексея Германа "Дело" на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии (Asia Pacific Screen Awards), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.Азиатско-Тихоокеанская кинопремия (Asia Pacific Screen Awards) — ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, основанная в 2007 году. Цель фестиваля — награждать и продвигать фильмы, актеров, режиссеров и культуру Азиатско-Тихоокеанского региона для мировой аудитории. APSA сотрудничает с ЮНЕСКО и FIAPF.Победители определяются международным жюри, а фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни.Драма известного российского режиссера Алексея Германа-младшего рассказывает о событиях, которые развиваются вокруг грузинского учителя, живущего в России. Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович (Мераб Нинидзе) обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование. Конкурентами Нинидзе по номинации был также грузин Леван Тедиашвили ("Четвертый Брайтон"), иранский актер Амир Джадиди, японец Хидэтоси Нисидзима и американский киноактер Калеб Лэндри Джонс.Кроме того, на фестивале грузинский режиссер Дея Кулумбегашвили получила грант APSA Academy Film Fund для своего проекта фильма Historia.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, в мире, грузия, мераб нинидзе, грузинское кино, триумф грузинского кино, фильм "брайтон, 4"

Мераб Нинидзе назван лучшим актером на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии

18:18 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Мераб Нинидзе
Актер Мераб Нинидзе - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Жюри высоко оценило блестящую работу грузинского актера в фильме "Дело" Алексея Германа-младшего
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мераб Нинидзе назван лучшим актером за исполнение роли в фильме Алексея Германа "Дело" на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии (Asia Pacific Screen Awards), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии в Facebook.
Азиатско-Тихоокеанская кинопремия (Asia Pacific Screen Awards) — ежегодная премия Киноакадемии стран Азиатско-Тихоокеанского региона, основанная в 2007 году. Цель фестиваля — награждать и продвигать фильмы, актеров, режиссеров и культуру Азиатско-Тихоокеанского региона для мировой аудитории. APSA сотрудничает с ЮНЕСКО и FIAPF.
Победители определяются международным жюри, а фильмы оцениваются по кинематографическому мастерству и тому, как в них сохраняются национальные культурные корни.
Драма известного российского режиссера Алексея Германа-младшего рассказывает о событиях, которые развиваются вокруг грузинского учителя, живущего в России. Специалист по литературе Серебряного века профессор Давид Гурамович (Мераб Нинидзе) обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, свое имя, а порой и за существование.
Конкурентами Нинидзе по номинации был также грузин Леван Тедиашвили ("Четвертый Брайтон"), иранский актер Амир Джадиди, японец Хидэтоси Нисидзима и американский киноактер Калеб Лэндри Джонс.
Кроме того, на фестивале грузинский режиссер Дея Кулумбегашвили получила грант APSA Academy Film Fund для своего проекта фильма Historia.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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