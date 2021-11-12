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"Мы должны забыть эту игру" – Златан Ибрагимович о матче со сборной Грузии

"Мы должны забыть эту игру" – Златан Ибрагимович о матче со сборной Грузии

За весь матч футболисты сборной Швеции нанесли восемь ударов в створ ворот Грузии, но грузинский вратарь отразил удары 12.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Нападающий сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович прокомментировал поражение своей команды 0:2 в отборочном матче ЧМ-2022 от Грузии, состоявшийся в Батуми."Не думаю, что причиной поражения стала недооценка соперника. В первом тайме у нас было много голевых моментов. Разница в том, что мы их не реализовали, а грузины это смогли сделать. Поэтому мы и проиграли. Завтра будет новый день и нужно будет думать уже о предстоящем матче с Испанией", – приводи слова форварда пресс-служба федерации футбола Швеции.В аналогичном ключе высказался и капитан сборной Швеции Виктор Линделёф:"Безусловно, это не самый лучший результат для нас. Но мы должны как можно быстрее забыть эту игру и сосредоточиться на заключительном отборочном матче против Испании в Севилье".За весь матч футболисты сборной Швеции нанесли восемь ударов в створ ворот Грузии, но выше всяких похвал сыграл Георгий Лория, отразивший несколько опаснейших ударов.Отдельно стоит отметить отличную игру центрального защитника сборной Грузии Гурама Кашия, который полностью нейтрализовал Златана Ибрагимовича, лишив нападающего "Милана" свободы действий.Оба мяча в составе победителей забил Хвича Кварацхелия. Полузащитник казанского "Рубина" отличился на 61 и 77 минутах. Это первый дубль в карьере 20-летнего грузинского хавбека.Проиграв в Батуми шведы значительно осложнили себе жизнь в борьбе за первое место в отборочной группе "В". До начала матча они опережали Испанию на два очка, но в своей игре "фурия роха" с минимальным счетом обыграла Грецию (1:0) и обошла Швецию в турнирной таблице. Теперь судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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