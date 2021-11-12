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На границе Грузии и Турции прошли военные учения пограничников - видео

На границе Грузии и Турции прошли военные учения пограничников - видео

На территории пограничного сектора "Вале" Ахалцихского управления (регион Самцхе-Джавахети) состоялись совместные учения грузинских и турецких пограничных... 12.11.2021, Sputnik Грузия

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Cовместные учения состоялись в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией. В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции. Подобные учения проводятся раз в два года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Целью учений было обменяться опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшить совместные действия по вопросам безопасности границ. В рамках учений пограничники отрабатывали методы реагирования на инциденты на границе и проводили спецоперации. Сценарий учений состоял из двух основных частей: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу. По окончании учений участники получили благодарственные грамоты и символические подарки.Таможенно-пропускной пункт "Вале" - один из контрольно-пропускных пунктов на границе Грузии и Турции.

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