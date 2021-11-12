https://sputnik-georgia.ru/20211112/na-granitse-gruzii-i-turtsii-proshli-voennye-ucheniya-pogranichnikov---video-262033893.html
На границе Грузии и Турции прошли военные учения пограничников - видео
На границе Грузии и Турции прошли военные учения пограничников - видео
На территории пограничного сектора "Вале" Ахалцихского управления (регион Самцхе-Джавахети) состоялись совместные учения грузинских и турецких пограничных... 12.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-12T22:48+0400
2021-11-12T22:48+0400
2021-11-12T22:52+0400
грузия
видео
турция
мультимедиа
граница грузии
грузино-турецкая граница
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262033843_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_929effac4a9414f32de79db559b67050.jpg
Cовместные учения состоялись в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией. В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции. Подобные учения проводятся раз в два года. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Целью учений было обменяться опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшить совместные действия по вопросам безопасности границ. В рамках учений пограничники отрабатывали методы реагирования на инциденты на границе и проводили спецоперации. Сценарий учений состоял из двух основных частей: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу. По окончании учений участники получили благодарственные грамоты и символические подарки.Таможенно-пропускной пункт "Вале" - один из контрольно-пропускных пунктов на границе Грузии и Турции.
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262033843_239:0:1199:720_1920x0_80_0_0_9a77c0b24b038863bf97821930527a0f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, видео, турция, мультимедиа, граница грузии, грузино-турецкая граница, видео-новости из грузии, видео
На границе Грузии и Турции прошли военные учения пограничников - видео
22:48 12.11.2021 (обновлено: 22:52 12.11.2021)
На территории пограничного сектора "Вале" Ахалцихского управления (регион Самцхе-Джавахети) состоялись совместные учения грузинских и турецких пограничных подразделений. Смотрите в видео МВД Грузии, как они проходили
Cовместные учения состоялись в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией. В учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции. Подобные учения проводятся раз в два года.
Целью учений было обменяться опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшить совместные действия по вопросам безопасности границ. В рамках учений пограничники отрабатывали методы реагирования на инциденты на границе и проводили спецоперации.
Сценарий учений состоял из двух основных частей: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу. По окончании учений участники получили благодарственные грамоты и символические подарки.
Таможенно-пропускной пункт "Вале" - один из контрольно-пропускных пунктов на границе Грузии и Турции.